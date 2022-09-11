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«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся в топ-3 РПЛ

сегодня, 21:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ (4:2).

Счет открыл Квинси Промес на 24-й минуте. Дмитрий Полоз установил равенство на табло на 28-й. Даниил Уткин на 34-й минуте вывел южан вперед. Николай Комличенко забил третий гол ростовчан на 53-й. На 70-й минуте Полоз оформил дубль, реализовав пенальти. Окончательный счет установил Александр Соболев на 76-й минуте.

После матча «Ростов» занимает 3-е место (19 очков), «Спартак» идет на 5-й позиции (16 очков).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:15
Николай-Николай-Николай
Забил Спартачам очередной"ла-ли-ла-лай"
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 23:09
Обычно, я против клубных распрей, но иногда, отдельные болельщики КБ меня удивляют своей простотой и необразованностью. До такой степени распиарить обычного карьериста, и уже после восьми туров создать ему ореол гениального творца.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 22:57
3 строчка Ростова вполне заслуженная, клуб не проиграл ещё ни одной игры. А спартак с почином
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:57
Ростов молодцы.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:49
Дмитрий Полоз забив 2 гола обошёл Дмитрия Кириченко и сейчас занял 3 место среди бомбардиров за всю историю Ростова
Futurista
Futurista ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:47
В Москве и другие команды есть)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:40
Сегодня все домашние фавориты выиграли
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:39
Валераверим !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:38
Соболев сильнее Комличенко, Куинси равен Полозу, увы, но равных Уткину у нас нет, у нас нет центра от слова совсем. Двойка Абаскалю
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:36
Таблицу лучше не смотреть, там не всё правда. Ростовчане три с игры вколотили а а армейцы три с левых пен, и это не тоже самое
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:33, ред.
С днём города, Москва
Ростов - Спартак
Четыре - два!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 22:29
интересно будет посмотреть если на правый фланг обороны Спартака выйдет Рассказов, а на левый Рыбус...привезти 3 гола за матч это конечно заявка на лавку до зимней паузы в чемпионате. то что ростов победит сегодня осознал после гола Уткина, нам же Мостовой забил неделю назад из опорной зоны, снова дают принять мяч на линии штрафной под левую ногу Уткину!!! это просто катастрофа! Умяров и Рыбус сегодня просто провалили игру, не понимаю почему Аббаскаль не доверяет Пруцеву...есть подозрение, что наши угольки ( Кейта, Николсон) просто не захотели добираться на дальний выезд в Ростов - На - Дону без прямого авиасообщения с городом. спасибо Карасёву за судейство, давал побороться, не дал красную защитнику ростова когда убегал Промес один на один с вратарём ( и правильно сделал судья, той задержки за майку было не достаточно, а Антоха видел что на мяче первый будет Песьяков) и не удалил Соболева ( а-ля Иванов и вся шобла в судейском корпусе наверняка раздула бы всё до красной карточки) сегодня первую игру проиграли из-за короткой скамейки запасных и потеря Мартинса для нас определяющая, от того как Умяров борится в опорной зоне и проигрывает все мячи спорные хочется плакать. против локомотива думаю будет много голов в дерби
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 22:29
Не смотрел, но засудили
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:29
Соседей с заслуженной победой! Что по игре. Ростов победил заслуженно. Да, на мой взгляд, настоящая картина была бы правильной, если разница на табло была бы в 1 мяч.
Карпин идет без поражений, при этом у него нет легионеров, но лучший у нас, конечно же, Семак… Жаль, очень жаль.
Плох ли Спартак? Не сказал бы, но, думаю, не настолько хорош, каким его хотят видеть. Но Абаскаль сейчас не кажется ТОП-тренером.
Из всех игр этого тура мне этот матч понравился больше всего. Каждой из команд есть над чем работать - никто из них не идеален.
Ростовчан еще раз с победой!
INGUSH
INGUSH
сегодня в 22:29
Красивый матч выдали команды..
Ростов с заслуженной победой!

Смешно было видеть , как дельфин соболев лезит в драку.. плакса, который от отдого леща валяться будет на земле)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 22:25
Ростовчан и ФК ,,Ростов» с роскошной Победой!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:25
Так в Тарасовке всегда одно и то же. Стоит им сыграть более менее приличный матч, как их тут же сватают если не в чемпионы, то в претенденты.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:24
Ростов с заслуженной победой. Спартак похоже начал сдуваться после череды травм и непонятных приобретений.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:23
Данил Уткин красивейший гол забил. Не знаю будет ли он претендовать на лучшей гол тура, так как я не смотрел другие матчи и не видел голы которые в них забивались
Grim-Reaper
Grim-Reaper
сегодня в 22:22, ред.
В РПЛ у всех команд хватает проблем: Зенит зависит от настроения бразильцев, у ЦСКА вечная проблема с нападающими (Федя отдельная тема), у локо нет ни руководства, ни нормального тренера, Динамо вечно лихорадит плюс зазвездившийся Захарян, в Сочи и Ростове нет исполнителей высокого уровня, чисто на опыте и желании тащат, Краснодар вечно нестабилен и защиты нет, в Спартаке извечная проблема - защита, и настроение Промеса. Отдельная головная боль это наше судейство.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:21
Лихой матч получился! Ростов был сегодня очень хорош, мотивация запредельная. Молодцы!!! С заслуженной победой ростовчан.
AleS
AleS
сегодня в 22:21
Валера красавчик
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Приветствую Вас, Уважаемый!
Я не то чтобы потроллить спартачей, а только, кое-кому, преподать урок вежливости. А так, мне всё-равно. Абаскаль- обычная посредственность, которую возвели в ранг гения.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 22:16, ред.
Слава всевышнему и медицине!!! P.S. Приветствую!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:15
Я ответов не нажал.
Спасибо уважаемый.
Здоровье намного лучше.
Аспект
Аспект
сегодня в 22:15
Ну вот - эйфория понемногу улетучивается, что вполне ожидаемо с учетом имевшихся и имеющихся у нас проблем. Самое главное, на мой субъективный взгляд то, что рыжий тренер все больше кажется обыкновенным шабашником. Да, не самым плохим, возможно, но не верится в него.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 22:13
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 22:13
    В прошлом сезоне Карпин принял Ростов когда команда шла на вылет на 15 месте. В итоге под его руководством заняли итоговое 9 место
    В этом сезоне Валерий Георгиевич уже сам провёл полноценную предсезонную подготовку и вот результат. Ростов на 3 месте, без легионеров и без поражений в чемпионате и в кубке
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 22:13
    Спасибо уважаемый.Здоровье
    намного лучше чем было раньше.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 22:12
    С такой игрой им и топ-10 по плечу...
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