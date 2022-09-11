«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся в топ-3 РПЛ

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ (4:2).
Счет открыл Квинси Промес на 24-й минуте. Дмитрий Полоз установил равенство на табло на 28-й. Даниил Уткин на 34-й минуте вывел южан вперед. Николай Комличенко забил третий гол ростовчан на 53-й. На 70-й минуте Полоз оформил дубль, реализовав пенальти. Окончательный счет установил Александр Соболев на 76-й минуте.
После матча «Ростов» занимает 3-е место (19 очков), «Спартак» идет на 5-й позиции (16 очков).
Реализация сумасшедшая у них сегодня была. Всё что создали - воплотили в голову. Но счёт не по игре, конечно. Не заслужил Спартак 4 пропущенных голов. Но результат на табло. Грех жаловаться.
Абаскаль пытается играть в атаку. Жаль, что сейчас команду подкосили травмы. Без Мозеса, Мартинса, Литвинова, Зиньковского тяжело - нет вариантов в атаке совсем. Из-за этого теряем в атакующей линии.
Проиграли, но за команду не стыдно - бились до последних минут. Надо сделать работу над ошибками. Дальше Кубок и матч с Локо. Ждём травмированных в строю!
Реализация сумасшедшая у них сегодня была. Всё что создали - воплотили в голову. Но счёт не по игре, конечно. Не заслужил Спартак 4 пропущенных голов. Но результат на табло. Грех жаловаться.
Абаскаль пытается играть в атаку. Жаль, что сейчас команду подкосили травмы. Без Мозеса, Мартинса, Литвинова, Зиньковского тяжело - нет вариантов в атаке совсем. Из-за этого теряем в атакующей линии.
Проиграли, но за команду не стыдно - бились до последних минут. Надо сделать работу над ошибками. Дальше Кубок и матч с Локо. Ждём травмированных в строю!