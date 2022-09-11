«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся в топ-3 РПЛ

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сегодня, 21:46

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ (4:2).

Счет открыл Квинси Промес на 24-й минуте. Дмитрий Полоз установил равенство на табло на 28-й. Даниил Уткин на 34-й минуте вывел южан вперед. Николай Комличенко забил третий гол ростовчан на 53-й. На 70-й минуте Полоз оформил дубль, реализовав пенальти. Окончательный счет установил Александр Соболев на 76-й минуте.

После матча «Ростов» занимает 3-е место (19 очков), «Спартак» идет на 5-й позиции (16 очков).