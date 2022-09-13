В. Игнатьев рассказал о несостоявшемся переходе в «Шальке»

Бывший полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что в 2021 году мог оказаться в «Шальке».
Последний серьезный интерес был зимой 2021 года. Мне позвонили: «Тебя хочет „Шальке“. Не хочешь поехать помочь?»
Сначала не понял — почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.
Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять.
Мог бы сейчас играть во Второй Бундеслиге, а теперь играет в лучшей лиге мира - ФНЛ! Мужик!
Мог бы сейчас играть во Второй Бундеслиге, а теперь играет в лучшей лиге мира - ФНЛ! Мужик!