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В. Игнатьев рассказал о несостоявшемся переходе в «Шальке»

сегодня, 10:14

Бывший полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что в 2021 году мог оказаться в «Шальке».

Последний серьезный интерес был зимой 2021 года. Мне позвонили: «Тебя хочет „Шальке“. Не хочешь поехать помочь?»

Сначала не понял — почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:21
"Даже думать не стал — отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу."

Мог бы сейчас играть во Второй Бундеслиге, а теперь играет в лучшей лиге мира - ФНЛ! Мужик!
minai
minai
сегодня в 10:59
Сейчас можно всякие рассказывать байки.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:24
Куда только не "переходил" Игнатьев,и оказался под откосом-НАТЕ!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:22
Шальке бы пожалел, если бы его взял.
Гость
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