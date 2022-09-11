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Зайнутдинов: «„Аталанта“ выходила на моего агента»

сегодня, 08:46

Футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов сообщил, что им интересовалась «Аталанта».

Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того. Приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво. Давления со стороны Казахстана в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках. Хочется видеть полные трибуны, а у нас сейчас еще этот Fan ID придумали. Намного меньше народу ходить стало.

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shlomo2
shlomo2 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:01
Ну а как себя еще можно пиарить...:)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:54
Это был просто чей-то интерес, не более того. Фанзёр - 3.14 бол !
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