Нобоа рассказал, что руководство «Сочи» не отпустит его в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что точно не перейдёт в другой клуб в этом сезоне.
Я наслаждаюсь футболом? Я работаю. Никаких проблем нет. Мне сказали работать — это и делаю. Я люблю футбол.
Если зимой снова появится вариант с переходом в «Зенит»? Никак. Мне сказали, что совсем-совсем никак. Было ли желание перейти в «Зенит»? Да, очень сильное. Но не получилось. Буду работать.
Пробивать пенальти и другие стандарты там и без него умельцев хватает
Пробивать пенальти и другие стандарты там и без него умельцев хватает
Вот что хочешь,то и отвечай...
Вот что хочешь,то и отвечай...