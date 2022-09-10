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Нобоа рассказал, что руководство «Сочи» не отпустит его в «Зенит»

сегодня, 09:28

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что точно не перейдёт в другой клуб в этом сезоне.

Я наслаждаюсь футболом? Я работаю. Никаких проблем нет. Мне сказали работать — это и делаю. Я люблю футбол.

Если зимой снова появится вариант с переходом в «Зенит»? Никак. Мне сказали, что совсем-совсем никак. Было ли желание перейти в «Зенит»? Да, очень сильное. Но не получилось. Буду работать.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:40
Доигрывай уже в Сочи. Там у тебя не плохо получается.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Да не спорю, но не настолько, чтобы шантажировать руководство клуба.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:39
Ну зачем этот старик Зениту?
Пробивать пенальти и другие стандарты там и без него умельцев хватает
ДСА
ДСА
сегодня в 11:00
Такой игрок нужен и самим.
Союзник противников
Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 10:16
У нас все журналЫсты-интервьюеры очень умные и находчивые.Подходит к тебе и спрашивает прямо так в лоб: Почему ты отказался быть главой ГАЗПРОМА?

Вот что хочешь,то и отвечай...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:12
Во всех клубах играет важную роль.Ценнейший игрок,не разменивающий свою карьеру и способности на рвачество,интриги и пофигизм.Даже то,что говорит что думает,убеждает любого тренера в его человеческой надёжности,прежде всего.Без двойного дна.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:04
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    Ну он пока ещё держит марку
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 09:41
    Он же в цска хотел!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:35
    Нобоа занят шантажом и не понимает, что его время неумлимо уходит если уже не ушло.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:28
    Имеют право не отпустить...
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