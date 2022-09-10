Нобоа рассказал, что руководство «Сочи» не отпустит его в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» рассказал, что точно не перейдёт в другой клуб в этом сезоне.

Я наслаждаюсь футболом? Я работаю. Никаких проблем нет. Мне сказали работать — это и делаю. Я люблю футбол.

Если зимой снова появится вариант с переходом в «Зенит»? Никак. Мне сказали, что совсем-совсем никак. Было ли желание перейти в «Зенит»? Да, очень сильное. Но не получилось. Буду работать.