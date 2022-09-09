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«Спартак» собирается подписать норвежского защитника Эльабделлауи

вчера, 20:56

30-летний правый защитник Омар Эльабделлауи интересен «Спартаку». Москвичи могут подписать его как свободного агента.

Последним клуб Эльабделлауи — турецкий «Галатасарай», который он покинул несколько дней назад.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:34
Ну и на кой
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:05
Сразу вспомнился анекдот:

Петька выходит из штаба, а на встречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный
простыней, с чалмой на голове.
- Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру!
- Не Неру, а Нюру! И вообще, тебя не должно волновать, кого я там джавахарлал!
makkie
makkie
вчера в 21:00
Опровергли уже, не актуально!
протон
протон
вчера в 20:58
Напомнило карикатуру, которую я видел в каком-то спортивном журнале лет 20 назад. Там футболист с одной ногой на костылях. На бровке стоит тренер и директор, и один другому говорит: «А это наш новый опорный полузащитник»
протон
протон
вчера в 20:58
Напоминает знаменитого и великого Абелардо
Гость
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