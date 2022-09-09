«Спартак» собирается подписать норвежского защитника Эльабделлауи

30-летний правый защитник Омар Эльабделлауи интересен «Спартаку». Москвичи могут подписать его как свободного агента.
Последним клуб Эльабделлауи — турецкий «Галатасарай», который он покинул несколько дней назад.
30-летний правый защитник Омар Эльабделлауи интересен «Спартаку». Москвичи могут подписать его как свободного агента.
Последним клуб Эльабделлауи — турецкий «Галатасарай», который он покинул несколько дней назад.
Петька выходит из штаба, а на встречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный
простыней, с чалмой на голове.
- Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру!
- Не Неру, а Нюру! И вообще, тебя не должно волновать, кого я там джавахарлал!
Петька выходит из штаба, а на встречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный
простыней, с чалмой на голове.
- Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру!
- Не Неру, а Нюру! И вообще, тебя не должно волновать, кого я там джавахарлал!