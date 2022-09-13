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Защитник «Крыльев Советов» Бейл мог перейти в «Штутгарт», но отказался

сегодня, 09:41

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штутгарт».

Летом у меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив «Крыльям». В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить. Безумно уважаю «Крылья Советов» и уходить вот так — не в моих правилах.

Кто приглашал? «Штутгарт» из Бундеслиги. Повторюсь, они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите — платите деньги.

Соглашусь ли перейти в «Зенит», если он заплатит за трансфер? Для меня «Крылья» — суперкоманда. Здесь классный коллектив, тренерский штаб. Конечно, у меня, как и у другого футболиста, есть здоровые амбиции. Я могу играть в России и в другом клубе. Да, у «Зенита», «Спартака» и других команд России хороший уровень футбола. Вы задаете конкретный вопрос про «Зенит»? Ну, если «Зенит» готов заплатить моему клубу, а «Крылья» меня готовы отпустить, я соглашусь перейти в команду из Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:32
В Самаре самые красивые девушки ....
minai
minai
сегодня в 11:09
Звучит очень красиво.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:25
Ещё одна жертва журналЫстских гипотез,хотя ход мыслей о порядочности человеческой внушает симпатию.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:56
Всем бы его подход к исполнению контрактных обязательств.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:43, ред.
Ну да . Я тоже мог стать генеральным директором.
Но отказал Газпрому , они тоже хотели заполучить меня бесплатно !)))
Гость
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