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«Наполи» в перенесенном матче разгромил «Рейнджерс»

сегодня, 00:29
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в перенесенном матче обыграл на выезде «Рейнджерс» 3:0. Этот матч изначально должен был быть сыгран во вторник.

На 55-й минуте «Рейнджерс» остался в меньшинстве после удаления Джеймса Сандса и затем посыпался. Петр Зелински не сумел реализовать пенальти, но далее итальянцы забили три гола усилиями. Маттео Политано показал Зелинскому, как нужно бить пенальти, а с игры забили Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.

«Наполи» с двумя победами лидирует в группе А, у «Рейнджерс» два поражения и последнее место.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:32
Зря его отложили
monah-10
monah-10
сегодня в 00:31, ред.
А кварадонна что то не отличился. Хотя пенальти заработал, предголевая со вторым голом, красавец.
Гость
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