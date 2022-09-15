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«Ювентус» проиграл дома «Бенфике» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Ювентус» на своём поле потерпел поражение от «Бенфики» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.

На быстрый гол на 4-й минуте матча от Аркадиуша Милика «Бенфика» ответила двумя голами во втором тайме. С пенальти отличился Жоау Мариу, а победу португальцам принёс Давид Нерес.

У «Бенфики» две победы в группе, у «Ювентуса» — два поражения.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:11
Похоже, с Максом Аньелли скоро распрощается...
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:50
идет очивидный слив главного тренера, тут к бабке не ходи. команда не хочет играть под рукоством физрука Алегьери
Erg
Erg
сегодня в 10:46
Сначала Роналдо во всем был виноват
Сейчас Аллегри во всем виноват
Потом кто?
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 09:22
интересно, в чем проблема? наверно это все роналду виноват которого там нет как второй год скоро, но это все последствия его присутствия ведь вся игра была выстроена персонально на него, его нет и все никак перестроиться не могут))
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:55
Приходит Тухель и берет ЛЧ с Ювентусом 79ав соккериста боули
Dima salev
Dima salev
сегодня в 08:14
Где Погба там нет команды
ДСА
ДСА
сегодня в 07:16
Похоже Ювентус из группы не выйдет.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:14
Угадала счет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:58
Юве совсем стал не грозным
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:48
Совсем постарела старая синьора.
ballak144
ballak144 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 03:47
Честно говоря уже мало кто верит, уже самые отчаянные его защитники на сторонних ресурсах его поливают. Про итальяноязычные вообще молчу, там просто бешенство. Пойду в Инстаграмм писать что кому то пора аут)
pzqxs9mkkxk8
pzqxs9mkkxk8
сегодня в 03:25
Совсем плоха синьора
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:20
При всём том ,что он является другом семьи Аньелли, но бизнес и любимое дитя семьи находится в плачевном состоянии. И это уже видят все невооружённым глазом 👁 !(( Дошло до того что один из самых любимых клубов я смотрю через раз и с валидолом .
David Young
David Young ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Мимо плей-офф Лиги Чемпионов Ювенутс пролетит в этом сезоне, как думаете? Я всё ещё верю в проход старой синьоры, но уже значительно меньше чем до второго тура - очень важный матч проигран.
ballak144
ballak144
сегодня в 01:57
Надо этого тренера изолировать от команды навсегда, категорически был против его назначения, еще во-первых приход его игра не отличалась от этой, все повторяется.
ballak144
ballak144 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:55
Сарказм? Или издевательство?
ballak144
ballak144
сегодня в 01:52
Полный развал, олегриАут.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:50
Думаю что скоро он не уйдёт, но и на слишком долго тоже не задержится.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35, ред.
С надеждой на завтрешнее заявление Аньелли об увольнении друга семьи Аллегри, с поста главного тренера клуба Ювентуса.

Неужели Аньелли и после этой позорной игры даст ещё шанс гению бездарности как главного тренера Ювентуса товарищу Аллегри.

По-моему уже всё что можно было проиграть ещё с прошлого сезона, всё проиграли. Ни единого положительного факта За нет, совсем, от слова Абсолютно.

Аллегри развалил всё что было, и мало того что ничего не создал, так ещё и больше загнал команду в болото .

И больше всего тревожит то что даже те игроки которые есть сейчас в распоряжении у Аллегри, кстати совсем не плохого качества, даже не знают в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Это футбол который вообще изжил себя, и не может по своей сути приносить хоть какой-то положительный результат. А сами футболисты просто не хотят играть в такое ... , под названием футбол.

Кстати и конфликт и последующий уход из клуба Дибалы был именно по этой причине. Дибала на отрез отказывался играть в такой футбол под руководством Аллегри. И уход из клуба Рона тоже был связан именно с личностью Аллегри. Теперь сегодня во время матча узнаю что и Ди Мария ему не нужен. Да и Влахович начал на глазах конкретно деградировать. Может всё-таки до Аньелли дошло что Аллегри не тот тренер с кем Ювентус будет бороться за Скудетто и достойно выступать в еврокубках.

Жду хороших новостей из клубной пресс-службы.

Удачи тебе, Ювентус. Всем Добра !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48, ред.
Максу надо бы снова своих закрыть на клубной базе..., ведь в прошлый раз помогло. Только в этот раз не на неделю, а на полсезона.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:34
Португальцы снова зажгли
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 00:31
Макс не даром два года без практики провел - человек уже устал от футбола и хочет отдыхать. Выступает в драматической роли 1-2 раза в неделю по 90 минут, все на этом.
Бoрат
Бoрат ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:29
Хуже точно не будет
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:28
Если бы у Аллегри были яйца, он бы сразу после матча заявил, что увольняется
Восьмое место в серии А и всего две победы в шести матчах
Последнее место в группе ЛЧ и ни одного очка
Это для любого клуба очень печально
А для Ювентуса просто катастрофа

Так жаль
Первый матч Лиги Чемпионов, который я увидел был финал Аякс Ювентус в 96г
Любил эту команду. Раванелли, Дель Пьеро, Перуцци, Виалли
Марчелло Липпи у руля
Легедны
И позже в Ювентусе были достойные тренеры, великие игроки, было ощущение, что одно имя клуба, и его история уже вселяют в игроков дух победителей
А сейчас без слез не взглянешь
протон
протон
сегодня в 00:21
Ювентус в данный момент совсем не гранд, а середняк Серии А, поэтому эту победу неожиданной и сенсационной назвать никак нельзя. У Юве от былого величия осталось только название, во всяком случае до прихода нового тренера. При все уважении к Аллегри он не смог создать боевую команду.
Аллегри пора на отдых, к сожалению не пошло у него в этот заход в Юве, а была надежда, была и теплилась такая знатная.
Игры вообще нет. Просто 0. Опять ставит в основу мертвеца Миретти. Зачем Костича купили? Игрок уровня Серии С выходит в основе. Гениально.
witynchik
witynchik
сегодня в 00:21
Как на Дерибасовской, угол Решильевской
В восемь часов вечера разнеслася весть:
У старушки-бабушки, бабушки-старушки
Бенфика налётчик, отобрала честь.
амурец
амурец
сегодня в 00:19
Что то случилось с Ювениусом
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:17
Что происходит со старой синьорой? Совсем плохо идут дела.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:17
Во всем виноват Роналду!)) До сих пор мешает игрокам Ювентуса
Гнать Аллегри и срочно брать Тухеля пока тот свободен!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:15
К сожалению бывшие заслуги не влияют, если команда в настоящий момент играет плохо.. Юве в этом сезоне не впечатляет.
Гость
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