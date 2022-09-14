«Милан» обыграл загребское «Динамо» во втором туре Лиги чемпионов

«Милан» в матче второго тура Лиги чемпионов на своем поле обыграл загребское «Динамо» 3:1.
В конце первого тайма с пенальти забил Оливье Жиру. В начале второго счёт удвоил Алексис Салемакерс. Далее Мислав Оршич отыграл один мяч, но «Милан» добил хорватов после гола Томмазо Побеги.
«Милан» выходит на первое место (4 очка), загребское «Динамо» второе (3 очка).
Отдельно украшением матча можно назвать гол забитый игроками Динамо, а точнее голевая передача! Одним движением стопы оставил в дураках трех игроков Милана!!! А Оршич в очередной раз исполнил!
И да, исправте в новосте, Оршич забил с игры!!!
Отдельно украшением матча можно назвать гол забитый игроками Динамо, а точнее голевая передача! Одним движением стопы оставил в дураках трех игроков Милана!!! А Оршич в очередной раз исполнил!
И да, исправте в новосте, Оршич забил с игры!!!
Такие левые пенали ставить - его конёк. Обезобразил всю интригу и градус матча испанский зас*ранец.
Такие левые пенали ставить - его конёк. Обезобразил всю интригу и градус матча испанский зас*ранец.