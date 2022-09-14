«Милан» обыграл загребское «Динамо» во втором туре Лиги чемпионов

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сегодня, 21:37

«Милан» в матче второго тура Лиги чемпионов на своем поле обыграл загребское «Динамо» 3:1.

В конце первого тайма с пенальти забил Оливье Жиру. В начале второго счёт удвоил Алексис Салемакерс. Далее Мислав Оршич отыграл один мяч, но «Милан» добил хорватов после гола Томмазо Побеги.

«Милан» выходит на первое место (4 очка), загребское «Динамо» второе (3 очка).