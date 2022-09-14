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«Милан» обыграл загребское «Динамо» во втором туре Лиги чемпионов

сегодня, 21:37
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Милан» в матче второго тура Лиги чемпионов на своем поле обыграл загребское «Динамо» 3:1.

В конце первого тайма с пенальти забил Оливье Жиру. В начале второго счёт удвоил Алексис Салемакерс. Далее Мислав Оршич отыграл один мяч, но «Милан» добил хорватов после гола Томмазо Побеги.

«Милан» выходит на первое место (4 очка), загребское «Динамо» второе (3 очка).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:28
Милан с победой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 22:17
С Победой россонери!
zooveterinar
zooveterinar ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:15
Что очередной успех миланской команды продолжается!! Команда симпатична еще с начало 90х мне,поэтому и приятно!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 22:04
оршич бешеный
243s2p2gsw28
243s2p2gsw28
сегодня в 22:03
Милан рвется в лидеры...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:59
Хоть Милан и победил, но игроки Динамо Загреба все равно вызывают уважения! Четкая и отлаженная игра шла до того момента, пока судья не поставил пенальти! Пенальти тоже не самый однозначный, да, контакт был, но оба шли на мяч, игрок Загреба немного задел пятку Леао, а тот упал так, будто его срубили! Помню Дзюба что то похожее исполнил когда то)
Отдельно украшением матча можно назвать гол забитый игроками Динамо, а точнее голевая передача! Одним движением стопы оставил в дураках трех игроков Милана!!! А Оршич в очередной раз исполнил!
И да, исправте в новосте, Оршич забил с игры!!!
witynchik
witynchik
сегодня в 21:59
Всех россонери с заслуженной победой!
David Young
David Young ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 21:51
Что требовалось доказать?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:51
Что и требоволася доказать!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:40
Хиль Мансано что в Ла Лиге самый гнилой рефери, что и в ЛЧ марку держит.
Такие левые пенали ставить - его конёк. Обезобразил всю интригу и градус матча испанский зас*ранец.
Гость
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