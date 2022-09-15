«Челси» не сумел обыграть «Зальцбург» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:23

«Челси» снова не смог выиграть в Лиге чемпионов, на этот раз англичане на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Зальцбургом».

На гол Рахима Стерлинга в начале второго тайма ответил на 75-й минуте Ной Окафор.

«Челси» последний с одним очком после двух туров. «Зальцбурга» два очка и третье место в таблице.