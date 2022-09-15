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«Челси» не сумел обыграть «Зальцбург» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Челси» снова не смог выиграть в Лиге чемпионов, на этот раз англичане на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Зальцбургом».

На гол Рахима Стерлинга в начале второго тайма ответил на 75-й минуте Ной Окафор.

«Челси» последний с одним очком после двух туров. «Зальцбурга» два очка и третье место в таблице.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:39
Сейчас уже многие забыли, но чуть больше года назад, летом 2021г Челси после победы в Лиге Чемпионов считался одним из фаворитов следующего сезона в АПЛ наряду с Ман Сити и Ливерпулем
Жоржиньо был номинирован на золотой мяч, все хвалили Тухеля, и командную игру Челси. Назвали чуть ли не машиной. И это действительно было так.
Что же случилось потом?
Потом купили распиаренную переоцененную макаку, по имени Лукаку
Бедолаге Тухелю пришлось ломать выстроенную командную игру, чтобы каким то образом интегрировать этого орангутанга на поле
Но все было бестолку. Забивал он крайне мало, только раздавал недовольные интервью
В итоге Челси выкинул огромную сумму денег, сломал игру, которая приносила успех, да ещё и провел провальный сезон, потому что основной нападающий, на которого возлагали надежды, оказался пустышкой.
Теперь снова нужно долго и упорно выстраивать командные взаимодействия, чтобы конкурировать за высокие места в АПЛ и ЛЧ
Надеюсь , у нового тренера получится это сделать как можно скорее
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:36
Им явно не хватает Захаряна!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:32, ред.
Зато теперь коуча "синих" - Поттера, точно никто не назовёт "Гарри", потому как никакой он не волшебник.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:31
Играли не очень
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:30
Челси просто деградирует
протон
протон
сегодня в 00:24, ред.
Увольнять топового тренера после 6 игр и с почти на треть обновленной командой? Это как-то ненормально. Да ещё и променять его не тренера никогда не тренировавшего топ команды в АПЛ. Может Поттер и окажется хорошим тренером, но все равно у него уйдет намного больше времени в Челси чтобы чего-то добиться чем ушло бы у Тухеля. Челси стал крепким середняком в Апл. Не думаю, что у них в Лч что - то получится.
Гость
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