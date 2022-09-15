«Челси» не сумел обыграть «Зальцбург» в Лиге чемпионов

«Челси» снова не смог выиграть в Лиге чемпионов, на этот раз англичане на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Зальцбургом».
На гол Рахима Стерлинга в начале второго тайма ответил на 75-й минуте Ной Окафор.
«Челси» последний с одним очком после двух туров. «Зальцбурга» два очка и третье место в таблице.
Жоржиньо был номинирован на золотой мяч, все хвалили Тухеля, и командную игру Челси. Назвали чуть ли не машиной. И это действительно было так.
Что же случилось потом?
Потом купили распиаренную переоцененную макаку, по имени Лукаку
Бедолаге Тухелю пришлось ломать выстроенную командную игру, чтобы каким то образом интегрировать этого орангутанга на поле
Но все было бестолку. Забивал он крайне мало, только раздавал недовольные интервью
В итоге Челси выкинул огромную сумму денег, сломал игру, которая приносила успех, да ещё и провел провальный сезон, потому что основной нападающий, на которого возлагали надежды, оказался пустышкой.
Теперь снова нужно долго и упорно выстраивать командные взаимодействия, чтобы конкурировать за высокие места в АПЛ и ЛЧ
Надеюсь , у нового тренера получится это сделать как можно скорее
Жоржиньо был номинирован на золотой мяч, все хвалили Тухеля, и командную игру Челси. Назвали чуть ли не машиной. И это действительно было так.
Что же случилось потом?
Потом купили распиаренную переоцененную макаку, по имени Лукаку
Бедолаге Тухелю пришлось ломать выстроенную командную игру, чтобы каким то образом интегрировать этого орангутанга на поле
Но все было бестолку. Забивал он крайне мало, только раздавал недовольные интервью
В итоге Челси выкинул огромную сумму денег, сломал игру, которая приносила успех, да ещё и провел провальный сезон, потому что основной нападающий, на которого возлагали надежды, оказался пустышкой.
Теперь снова нужно долго и упорно выстраивать командные взаимодействия, чтобы конкурировать за высокие места в АПЛ и ЛЧ
Надеюсь , у нового тренера получится это сделать как можно скорее