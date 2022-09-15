«Реал» дожал «РБ Лейпциг» и выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:02

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 2:0.

Главные события развернулись в последние 10 минут матча. «РБ Лейпциг» удерживал ничью 0:0, но затем пропустил два мяча от Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

«Реал» лидирует в своей группе (6 очков), «РБ Лейпциг» последний после двух поражений.