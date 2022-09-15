«Реал» дожал «РБ Лейпциг» и выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 2:0.
Главные события развернулись в последние 10 минут матча. «РБ Лейпциг» удерживал ничью 0:0, но затем пропустил два мяча от Федерико Вальверде и Марко Асенсио.
«Реал» лидирует в своей группе (6 очков), «РБ Лейпциг» последний после двух поражений.
Очередной слабый первый тайм, но во втором дожимают. Игра без Карима пока не идёт, заметно, что команда не привыкла играть без навесов.
Но сегодняшняя игра против весьма бодрого Лейпцига показала много хорошего. Например, защита выглядит универсальнее, чем в том году. Рюдигер пока ещё только вписывается в игру, а прессинг работает уже неплохо.
Вальверде - умница, важнейший гол. Второй матч подряд забивает ключевой гол. Так держать.
Тчуамени вновь на уровне, причём совершенно спокойно. Атлетизм позволяет меньше фолить, чем это делал Каземиро.
И отдельный респект Модричу. Первые 60 минут казалось, что ему не с кем играть, вокруг молодёжь чего-то бестолково носится :)
Очередной слабый первый тайм, но во втором дожимают. Игра без Карима пока не идёт, заметно, что команда не привыкла играть без навесов.
Но сегодняшняя игра против весьма бодрого Лейпцига показала много хорошего. Например, защита выглядит универсальнее, чем в том году. Рюдигер пока ещё только вписывается в игру, а прессинг работает уже неплохо.
Вальверде - умница, важнейший гол. Второй матч подряд забивает ключевой гол. Так держать.
Тчуамени вновь на уровне, причём совершенно спокойно. Атлетизм позволяет меньше фолить, чем это делал Каземиро.
И отдельный респект Модричу. Первые 60 минут казалось, что ему не с кем играть, вокруг молодёжь чего-то бестолково носится :)