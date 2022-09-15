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«Реал» дожал «РБ Лейпциг» и выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов

сегодня, 00:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 2:0.

Главные события развернулись в последние 10 минут матча. «РБ Лейпциг» удерживал ничью 0:0, но затем пропустил два мяча от Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

«Реал» лидирует в своей группе (6 очков), «РБ Лейпциг» последний после двух поражений.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:17, ред.
Вальверде- это стихия, ураганные!!! Очень рад за этого парня, плодотворная работа на тренировках приносят свои плоды. Надеюсь, что в будущем он станет легендой Мадрида и проведет здесь много лет своей карьеры.
Вальверде потихоньку становится один из главных бомбардиров команды.
У Мадрида невероятно дружеский коллектив, где друг за друга горой! Никакой токсичности, прям уютом веет!
Шикарный гол забил Марко, по-другому в принципе и не умеет. Понравилось, как его поддержали болельщики, ему сейчас это необходимо.
Всех болельщиков Мадрида с победой. Матч получился очень трудным, как изначально и предполагалось. Лейпциг был весьма неплох, но самое главное, что во втором тайме дожали и добились положительного результата.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:16
Реал с восьмой победой подряд!

Очередной слабый первый тайм, но во втором дожимают. Игра без Карима пока не идёт, заметно, что команда не привыкла играть без навесов.

Но сегодняшняя игра против весьма бодрого Лейпцига показала много хорошего. Например, защита выглядит универсальнее, чем в том году. Рюдигер пока ещё только вписывается в игру, а прессинг работает уже неплохо.

Вальверде - умница, важнейший гол. Второй матч подряд забивает ключевой гол. Так держать.

Тчуамени вновь на уровне, причём совершенно спокойно. Атлетизм позволяет меньше фолить, чем это делал Каземиро.

И отдельный респект Модричу. Первые 60 минут казалось, что ему не с кем играть, вокруг молодёжь чего-то бестолково носится :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола - Реал Мадрид и всех болельщиков!!! Спасибо Лейпцигу за хорошую игру против Реала. Именно из-за их игры матч получился очень интересным. А что касается Реалу, то конечно же очень трудно приходится без Карима Бензема. Но Винисиус Жуниор берёт игру и лидерство на себя в отсутствие капитана. Вальверде, как обычно, выходит в ведущую роль в самый важный момент. Очень хорошо забил. И рад, что Асенсио забил наконец-то. И что Мариано Диаса выпустил Карло Анчелотти. Надо наигрывать его уже, он нужен будет ещё в отсутствие Карима. Отдельно хочу отметить игру бельгийской стены Реала - Тибо Куртуа. Он спас Реал от пропущенного гола в очень опасных моментах. Кроос выдал дежурный голевой пас. Тчуамени отличную игру показал. Успехов и больших успехов мадридскому Реалу!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:08
Можно сказать Реал дожал соперника на классе! Команда в отличном состоянии и отсутствие Карима Бензема даже незаметно! Южноамериканская банда делает свое дело в атаке! Вальверде просто в ударе! Браво сливочные! С победой Реал Мадрид!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:08
Реал с победой, на классе обыграли Лейпциг
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