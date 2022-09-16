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Каррагер: «Боэли сначала говорит, а потом думает»

16 сентября 2022, 21:22

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об идее проведения Матча звезд АПЛ.

Глупость идей Боэли о Матче всех звезд, «турнирах» на вылет — это не основная проблема. Мне не нравится его высокомерный тон. Болельщики «Челси» должны быть обеспокоены тем, что Боэли сначала говорит, а потом думает. Вероятно, он ни с кем не советовался, либо не прислушивался к рекомендациям.

Боэли выразил надежду, что Премьер-Лига возьмет пару уроков у американского спорта. Самому Боэли следует понять следующее: нужно изучить предмет обсуждения перед тем, как говорить о нем. Это не антиамериканские настроения. Это настроения против высокомерия. Мне все равно, где родился Боэли – в Мэриленде или Манчестере.

Болельщики часто жалуются на то, что владельцы клубов мало общаются. Боэли показал, почему следует быть осторожным в своих желаниях. Владелец клуба предлагает подобные идеи в публичном пространстве, не обсудив их сначала на заседании АПЛ — это немыслимо. Боэли следовало сперва увидеть реакцию общественности, чтобы не вызывать насмешек.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 04:36
Каждый может нести языком, что хочет. Демократия.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 сентября в 21:51, ред.
Слова то правильные Каррагер высказал..., однако не ему рот открывать по поводу рассудительности высказываний на футбольную тематику..., особенно в контекстах его с Нэвиллом обоюдного трэша в регулярных шоу на Sky Sports !
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 21:23
Да ладно тебе.
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