Каррагер: «Боэли сначала говорит, а потом думает»

Бывший футболист «Ливерпуля» высказался об идее проведения Матча звезд АПЛ .

Глупость идей Боэли о Матче всех звезд, «турнирах» на вылет — это не основная проблема. Мне не нравится его высокомерный тон. Болельщики «Челси» должны быть обеспокоены тем, что Боэли сначала говорит, а потом думает. Вероятно, он ни с кем не советовался, либо не прислушивался к рекомендациям.

Боэли выразил надежду, что Премьер-Лига возьмет пару уроков у американского спорта. Самому Боэли следует понять следующее: нужно изучить предмет обсуждения перед тем, как говорить о нем. Это не антиамериканские настроения. Это настроения против высокомерия. Мне все равно, где родился Боэли – в Мэриленде или Манчестере.