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Харгривз: «Роналду будет стремиться забить ещё пару сотен мячей»

сегодня, 19:44
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0).

Роналду будет стремиться забить еще пару сотен мячей, если будет возможность. Если он будет играть выше, оставаться в центре поля, то получит много передач. В матче с «Шерифом» он опустился глубже, чтобы войти в игру. Для этого он им не нужен. Если Криштиану будет оставаться выше, голы сами его найдут.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 20:51, ред.
Это очень сложно, тем более возраст берет свое как и эго которое не дает играть командно.
Теперь Рэшфорд, Санчо, Антони, Эланга будут искать Роналду в штрафной, а не ворота соперника. Еще 100 шагов назад. Вместо этого нужно призвать чтобы Роналду возвращался назад и играл командно как и все в атаке.
Не о том сейчас думает Харгривз. Может он для него идол, хотя сам был не плох как игрок.
Elliada
Elliada
сегодня в 20:18
Какую глупость сморозил
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:16
"Роналду будет стремиться забить еще пару сотен мячей, если будет возможность." Ключевая фраза: "...если будет возможность", читаем между строк: "если поставят пару сотен пенальти"
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 20:09
Поставят ли в ворота соперников МЮ столько пенальти.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:46
Почему не 500?
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