Харгривз: «Роналду будет стремиться забить ещё пару сотен мячей»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0).
Роналду будет стремиться забить еще пару сотен мячей, если будет возможность. Если он будет играть выше, оставаться в центре поля, то получит много передач. В матче с «Шерифом» он опустился глубже, чтобы войти в игру. Для этого он им не нужен. Если Криштиану будет оставаться выше, голы сами его найдут.
Теперь Рэшфорд, Санчо, Антони, Эланга будут искать Роналду в штрафной, а не ворота соперника. Еще 100 шагов назад. Вместо этого нужно призвать чтобы Роналду возвращался назад и играл командно как и все в атаке.
Не о том сейчас думает Харгривз. Может он для него идол, хотя сам был не плох как игрок.
Теперь Рэшфорд, Санчо, Антони, Эланга будут искать Роналду в штрафной, а не ворота соперника. Еще 100 шагов назад. Вместо этого нужно призвать чтобы Роналду возвращался назад и играл командно как и все в атаке.
Не о том сейчас думает Харгривз. Может он для него идол, хотя сам был не плох как игрок.