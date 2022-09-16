Харгривз: «Роналду будет стремиться забить ещё пару сотен мячей»

Экс-игрок «Манчестер Сити» поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы против «Шерифа» (2:0).

Роналду будет стремиться забить еще пару сотен мячей, если будет возможность. Если он будет играть выше, оставаться в центре поля, то получит много передач. В матче с «Шерифом» он опустился глубже, чтобы войти в игру. Для этого он им не нужен. Если Криштиану будет оставаться выше, голы сами его найдут.