«Лорьян» одолел «Осер» и ворвался в топ-3 Лиги 1

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вчера, 23:53

«Осер» уступил «Лорьяну» в матче 8-го тура Лиги 1 (1:3).

Счет открыл игрок «мерлузовых» Уттара Данго Файссал на 15-й минуте. Удвоил преимущество команды на 36-й Теремас Моффи, а третий мяч команды забил Энцо Ле Фи на 42-й минуте. Хозяева ответили мячом Готье Хейна на 51-й минуте.

После матча «Осер» занимает 14-е место (7 очков), «Лорьян» идет на 3-й позиции (19 баллов).