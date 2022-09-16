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«Лорьян» одолел «Осер» и ворвался в топ-3 Лиги 1

вчера, 23:53
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер1 : 3Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьянМатч завершен

«Осер» уступил «Лорьяну» в матче 8-го тура Лиги 1 (1:3).

Счет открыл игрок «мерлузовых» Уттара Данго Файссал на 15-й минуте. Удвоил преимущество команды на 36-й Теремас Моффи, а третий мяч команды забил Энцо Ле Фи на 42-й минуте. Хозяева ответили мячом Готье Хейна на 51-й минуте.

После матча «Осер» занимает 14-е место (7 очков), «Лорьян» идет на 3-й позиции (19 баллов).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:43, ред.
Население города Лорьян - около 58000 человек... и команда в тройке Лиги 1.
Эти сопоставления - к вопросу "дефицита/отсутствия" в российской глубинке достойных футбольных кадров для клубов РПЛ ...
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:01
В воскресенье будет новость
Спартак проиграл Локомотиву
И ворвался на седьмое место
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:57
Вот это сюрприз...
48at6pqn8u6h
48at6pqn8u6h
вчера в 23:56
С чем его и поздравляем...
Гость
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