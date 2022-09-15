«Монако» проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0, за который выступает Александр Головин.
Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.
|Монако0 : 1Ференцварош
|Матч завершен
Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0, за который выступает Александр Головин.
Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.
Ждем следующих матчей, следим за Головиным.
Ждем следующих матчей, следим за Головиным.