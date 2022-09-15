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«Монако» проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

15 сентября 2022, 21:46
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0, за который выступает Александр Головин.

Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 07:08
Головину надо бежать из этой команды как можно быстрее
ДСА
ДСА
вчера в 04:36
Черчесов может поливать на лаврах.
ОПС
ОПС
вчера в 03:41
Ну это уже ни в какие ворота...
ballak144
ballak144
вчера в 03:13
Премного благодарны, у нас такое же «золото» сейчас «руководит
smitt
smitt ответ barcamilan (раскрыть)
15 сентября в 23:07, ред.
Головин думал что за сборную России играет и играл за Ференц)
Бoрат
Бoрат
15 сентября в 22:59
Что же Ювентус медлит
Уже давно пора Стасу предложить контракт
Он и в чемпионате и в еврокубках рвет и мечет
Не тренер, а золото
mike60
mike60
15 сентября в 22:57
Черчесов подтвердил высокую тренерскую квалификацию.Несмотря на насмешки хейтеров - он лучший наш тренер и домой уже не приедет.Держись Стас в европе,не порти себе репутацию!Желаю ему снова сделать золотой дубль.
barcamilan
barcamilan
15 сентября в 22:49
черчесов победил головина
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 22:17
Что то неважно Монако выглядит в этом сезоне. Из ЛЧ вылетели, в чемпионате тоже нет стабильности.Вот и сегодня довольно таки бледная, беззубая игра.Мысли ноль, полный сумбур и в атаке и в обороне. Очень похоже , что нас познакомят с новым главным тренером.
Ждем следующих матчей, следим за Головиным.
протон
протон
15 сентября в 22:12
Очень удивлен такому счету)
Futurista
Futurista
15 сентября в 21:51, ред.
Шах и мат от усатого)...
Andrei Galash
Andrei Galash
15 сентября в 21:50
Прошла ставка, уже и не надеялся
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