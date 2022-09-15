«Спартак» разгромил «Факел» в Кубке России

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сегодня, 19:30

«Спартак» в матче второго тура Кубка России разгромил «Факел» на своем поле со счётом 3:0.

На четвёртой минуте счёт открыл Александр Мелёшин, на 34-й удвоил его Квинси Промес, а добил «Факел» на 76-й минуте Александр Соболев.

«Спартак» лидирует в своей группе после двух побед, у «Факела» два поражения и последнее место.