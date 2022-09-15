«Спартак» разгромил «Факел» в Кубке России

«Спартак» в матче второго тура Кубка России разгромил «Факел» на своем поле со счётом 3:0.
На четвёртой минуте счёт открыл Александр Мелёшин, на 34-й удвоил его Квинси Промес, а добил «Факел» на 76-й минуте Александр Соболев.
«Спартак» лидирует в своей группе после двух побед, у «Факела» два поражения и последнее место.
До пенальти чуть-чуть не дотянули.
Факелу удачи, Турбин чудак, Мелешин молодец, Игнатову здоровья, как, в общем-то и всем)
Как вышел Умяров сразу появилась тревога за результат, уже и на ничью был согласен. Хорошо Соболев успокоил.
Один Поленов, он мне нравится, но тут что то он недоработал. А второй просто бесил временами.
Отмечу очень уверенную игру постоянно нещадно критикуемого Максименко. Понравился Игнатов - редкий игрок со светлой головой.
Воронежцам не унывать, сейчас все силы надо бросить на РПЛ и сохранение прописки.
До пенальти чуть-чуть не дотянули.
Факелу удачи, Турбин чудак, Мелешин молодец, Игнатову здоровья, как, в общем-то и всем)
Как вышел Умяров сразу появилась тревога за результат, уже и на ничью был согласен. Хорошо Соболев успокоил.
Один Поленов, он мне нравится, но тут что то он недоработал. А второй просто бесил временами.
Отмечу очень уверенную игру постоянно нещадно критикуемого Максименко. Понравился Игнатов - редкий игрок со светлой головой.
Воронежцам не унывать, сейчас все силы надо бросить на РПЛ и сохранение прописки.
Даёшь хор голосов о "возрождении "Спартака"! До матча РПЛ.
Даёшь хор голосов о "возрождении "Спартака"! До матча РПЛ.