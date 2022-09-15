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«Спартак» разгромил «Факел» в Кубке России

сегодня, 19:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Спартак» в матче второго тура Кубка России разгромил «Факел» на своем поле со счётом 3:0.

На четвёртой минуте счёт открыл Александр Мелёшин, на 34-й удвоил его Квинси Промес, а добил «Факел» на 76-й минуте Александр Соболев.

«Спартак» лидирует в своей группе после двух побед, у «Факела» два поражения и последнее место.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:37
Ну и игрочки у нас в команде ! Тихий ужас ! Игнатов ,Умяров ,Литвинов ,Пруцев , Хлусевич ,Рыбус ,Маслов ,Денисов , Рассказов ,Классен , Мелёшин - полнейший отстой !!!!! И все чего-то ждут от Абаскаля ?! Какое там чемпионство ? Пока не избавимся хотя бы от половины этого шлака ,и не сделаем нормальных приобретений ,ловить нечего !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ z4bp5kgbrcaq (раскрыть)
сегодня в 20:29
Оставьте Абаскаля в покое . Из брезента шубу не сошьёшь !
2y9dvmcncc4s
2y9dvmcncc4s
сегодня в 20:13
спартак во второй восьмерке у всех выигрывает, команда ниже среднего.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:10
Не стоит раньше времени выкидывать белый флаг, у вас есть шанс, пусть и не великий
valt134
valt134
сегодня в 20:07
Классно подколол…
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:03
Где то так! Мну давно так не смеялся))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:02
Спартаку удачи.....в его турнире...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:01
Если бы он так Зенит разгромил, то...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:47
Хоть и не по делу. Классен это однозначно лучшее решение вместо польской курвы.. ИМХО.
z4bp5kgbrcaq
z4bp5kgbrcaq
сегодня в 19:45
Абаскаля нужно оставить до следующего матча с Зенитом.
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:42
А как надо?..."Дёрнул" с неплохим счётом?)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:39
Не разгромил и даже не тянет "крупно выиграл"!)
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:39
Это пафос)...кони у Урала вырывали победу на 93 мин...по табличке то Факел получше Урала выглядит...хотя тоже слабаки...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:36
Скажу тебе как эксперт ,все три гола были забиты с игры,а это в три раза больше чем один с игры и три с левейших пенальти.
протон
протон
сегодня в 19:36
Нормальная победа, поздравляю красно-белых.
До пенальти чуть-чуть не дотянули.
Факелу удачи, Турбин чудак, Мелешин молодец, Игнатову здоровья, как, в общем-то и всем)
Как вышел Умяров сразу появилась тревога за результат, уже и на ничью был согласен. Хорошо Соболев успокоил.
Один Поленов, он мне нравится, но тут что то он недоработал. А второй просто бесил временами.
Отмечу очень уверенную игру постоянно нещадно критикуемого Максименко. Понравился Игнатов - редкий игрок со светлой головой.

Воронежцам не унывать, сейчас все силы надо бросить на РПЛ и сохранение прописки.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:35
Что там за стычкау Аппаева с Расскаовым,помоему воронежец неадекватен был,я бы рассмотрел это дело на момент дисквалификации
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:35
С победой,спартачи.
Даёшь хор голосов о "возрождении "Спартака"! До матча РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:34
Жаль не успел посмотреть суперпобеду спартака, хотя матч тв неделю будет рассказывать про эту победу и возможно уже обьявят спартак победителем кубка.
Гость
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