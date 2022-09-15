Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

«Мидтьюлланд» разнес «Лацио» в матче Лиги Европы

сегодня, 22:01
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)5 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лацио» на выезде потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланда» со счетом 1:5.

В составе римлян единственный гол забил Сергей Милинкович-Савич. За хозяев отличились Паулиньо, Сори Каба, Эвандер, Густав Исаксен и Эрик Святченко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» в Лиге Европы
Сегодня, 21:51
«Монако» проиграло «Ференцварошу» в Лиге Европы
Сегодня, 21:46
Роналду забил первый мяч в сезоне, реализовав пенальти в матче с «Шерифом»
Сегодня, 21:18
Любительский клуб из Невинномысска вышел в 1/32 финала Кубка России
Сегодня, 18:32
ПСЖ одержал волевую победу в Израиле над «Маккаби» из Хайфы
Сегодня, 00:37
«Севилья» не смогла обыграть «Копенгаген» во втором туре Лиги чемпионов
Сегодня, 00:33
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 23:32, ред.
ЛЕ это заказ тотализаторов УЕФА.. :) А ведь много людей все таки верят в команды и последнее кладут и остаются ни с чем..

Одно только мне непонятно, если некий клуб не хочет играть в ЛЕ, почему бы не сняться? Ну не мог Лацио профукать 5 мячей Мидтьюланду :) Не мог бы, если б не хотел того сам. Факт, что им пок на этот турнир. Или же просто поднимаю бабло на своих же матчах... Сами :) А игроков оставляют на к.....
Бoрат
Бoрат ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Опять же, двойные стандарты
Про это поражение через неделю другую все забудут
Но вот если бы любой наш клуб проиграл 1:5 Митьюлланду, то смешали бы с авном и ещё много лет припоминали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:35
Сюрпрайз, однако...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 22:08
вот это да,или все всЕ понимают?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:02
Лацио позорники,такую игру в первом матче показали ,а эту слили!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 