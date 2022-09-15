«Мидтьюлланд» разнес «Лацио» в матче Лиги Европы

В Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лацио» на выезде потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланда» со счетом 1:5.
В составе римлян единственный гол забил Сергей Милинкович-Савич. За хозяев отличились Паулиньо, Сори Каба, Эвандер, Густав Исаксен и Эрик Святченко.
Одно только мне непонятно, если некий клуб не хочет играть в ЛЕ, почему бы не сняться? Ну не мог Лацио профукать 5 мячей Мидтьюланду :) Не мог бы, если б не хотел того сам. Факт, что им пок на этот турнир. Или же просто поднимаю бабло на своих же матчах... Сами :) А игроков оставляют на к.....
Одно только мне непонятно, если некий клуб не хочет играть в ЛЕ, почему бы не сняться? Ну не мог Лацио профукать 5 мячей Мидтьюланду :) Не мог бы, если б не хотел того сам. Факт, что им пок на этот турнир. Или же просто поднимаю бабло на своих же матчах... Сами :) А игроков оставляют на к.....
Про это поражение через неделю другую все забудут
Но вот если бы любой наш клуб проиграл 1:5 Митьюлланду, то смешали бы с авном и ещё много лет припоминали
Про это поражение через неделю другую все забудут
Но вот если бы любой наш клуб проиграл 1:5 Митьюлланду, то смешали бы с авном и ещё много лет припоминали