«Мидтьюлланд» разнес «Лацио» в матче Лиги Европы

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сегодня, 22:01

В Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лацио» на выезде потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланда» со счетом 1:5.

В составе римлян единственный гол забил Сергей Милинкович-Савич. За хозяев отличились Паулиньо, Сори Каба, Эвандер, Густав Исаксен и Эрик Святченко.