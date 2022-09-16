«Герта» Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем»

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вчера, 23:26

«Герта» под руководством главного тренера Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем» в матче 7-го тура Бундеслиги (1:1).

Гол берлинцев забил Люка Тусар на 30-й минуте. Ответным мячом отличился на 90+4-й Антони Каси.

После матча «Майнц» идет на 6-й строчке (11 очков), «Герта» расположилась на 12-й позиции (6 пунктов).