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«Герта» Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем»

вчера, 23:26
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц1 : 1Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

«Герта» под руководством главного тренера Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем» в матче 7-го тура Бундеслиги (1:1).

Гол берлинцев забил Люка Тусар на 30-й минуте. Ответным мячом отличился на 90+4-й Антони Каси.

После матча «Майнц» идет на 6-й строчке (11 очков), «Герта» расположилась на 12-й позиции (6 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Спасибо, Дэвид!!!
Capral
Capral
вчера в 23:36, ред.
"Птенцы шварца" расстроены. Надо признать что Магат оставил недоразумению приличную, крепкую команду, хорошо подготовленную физически и неплохо обученную. Магат специалист толковый.

Но вот незадача - тренера не того пригласили. Ну нет в Бундесе Химок, Рубина, Тулы, Уфы. А главное судьи честные, левые пеналя не ставят и соперников пачками не удаляют.
Гость
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