«Герта» Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем»

«Герта» под руководством главного тренера Сандро Шварца сыграла вничью с «Майнцем» в матче 7-го тура Бундеслиги (1:1).
Гол берлинцев забил Люка Тусар на 30-й минуте. Ответным мячом отличился на 90+4-й Антони Каси.
После матча «Майнц» идет на 6-й строчке (11 очков), «Герта» расположилась на 12-й позиции (6 пунктов).
Но вот незадача - тренера не того пригласили. Ну нет в Бундесе Химок, Рубина, Тулы, Уфы. А главное судьи честные, левые пеналя не ставят и соперников пачками не удаляют.
Но вот незадача - тренера не того пригласили. Ну нет в Бундесе Химок, Рубина, Тулы, Уфы. А главное судьи честные, левые пеналя не ставят и соперников пачками не удаляют.