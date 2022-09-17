«СКА Ростов-на-Дону» не сможет регистрировать новых игроков

« СКА Ростов-на-Дону» не сможет регистрировать новых футболистов. Решение о введении данного запрета было принято по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров. В сообщении сказано:

Удовлетворить заявление футболиста Алексея Соловьёва в отношении ФК « СКА Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам с учётом уточнения требований частично. Обязать клуб выплатить задолженность по премиям за достижение спортивных результатов, задолженность по среднему заработку за период нахождения футболиста в отпуске, задолженность по компенсации неиспользованного отпуска, проценты, установленные ст. 236 ТК РФ , за нарушение сроков выплат по заработной плате за период июль 2021-июнь 2022 г., компенсации найма жилого помещения за период июль 2021-июнь 2022 г., премий за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2021-2022 гг., компенсации за неиспользованный отпуск.

Применить к ФК « СКА Ростов-на-Дону» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Алексеем Соловьёвым, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК « СКА Ростов-на-Дону» отказать.

Удовлетворить заявление футболиста Никиты Куприянова в отношении ФК « СКА Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам в полном объёме. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по премиям, проценты, установленные ст. 236 ТК РФ , за нарушение сроков выплат премий, задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Обязать клуб компенсировать футболисту расходы на представителя, составление нотариальной доверенности и направление претензии.