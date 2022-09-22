Калиниченко оказался уволен из «Левадии» через 10 дней после назначения

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сегодня, 21:59

Бывший футболист «Спартака» оказался уволен с поста главного тренера эстонской «Левадии» через 10 дней после своего назначения.

Президент клуба Виктор Левада провел диалог с футболистами команды, после чего стороны пришли к выводу, что клубу следует прекратить сотрудничество со специалистом. Под руководством экс-спартаковца клуб успел провести лишь один матч, в котором потерпел поражение от «Курессааре» (2:3).

«Левадия» идет на втором месте в таблице чемпионата Эстонии (68 очков).