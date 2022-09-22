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Калиниченко оказался уволен из «Левадии» через 10 дней после назначения

сегодня, 21:59

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко оказался уволен с поста главного тренера эстонской «Левадии» через 10 дней после своего назначения.

Президент клуба Виктор Левада провел диалог с футболистами команды, после чего стороны пришли к выводу, что клубу следует прекратить сотрудничество со специалистом. Под руководством экс-спартаковца клуб успел провести лишь один матч, в котором потерпел поражение от «Курессааре» (2:3).

«Левадия» идет на втором месте в таблице чемпионата Эстонии (68 очков).

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:37
А как он туда попал, сам шоле пришёл ?
Знатог
Знатог
сегодня в 22:29
Слишком классная команда для Калиниченко.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:28
Макс насмешил многих
протон
протон
сегодня в 22:23
Большинство эстонцев даже пока не поняли, что его назначили, а уже уволили. И теперь для них загадка, Калина действительно был, или показалось
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 22:13
10. а вы 20 лет не можете....пичаль. Узбеков Вам и 7и, вы смотрели что мы, а сейчас мы смотрим что вы. Пока все так себе
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:06
и зачем ему это надо было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:05
Так иногда бывает...
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