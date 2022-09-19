Рыжиков покинул «Ахмат»

Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.
Они все ушли вместе с главным тренером. Поблагодарили команду за работу и разошлись. Рыжиков сейчас без работы? Пока да.
Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.
Они все ушли вместе с главным тренером. Поблагодарили команду за работу и разошлись. Рыжиков сейчас без работы? Пока да.
любимцем местных дам,
но поздно,или рано,
вернётся он в КАзан.
любимцем местных дам,
но поздно,или рано,
вернётся он в КАзан.