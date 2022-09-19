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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рыжиков покинул «Ахмат»

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drug01
drug01
сегодня в 17:58
Долго был в команде...
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:54
Понятно, давно не следил за ним, не удивлён что это уже случилось. Спасибо за заметку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:50
Какую карьеру завершать. Карьеру игрока он завершил давно. А тренерская карьера только начинается. Жаль, что так вышло. В Грозном пожалеют об уходе Талалаева. При нем команда играла.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:19
Он на тренера готовится,набирается опытом у действующих тренеров.Сам ушел,но ему виднее.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:57
Был Рыжик ветераном,
любимцем местных дам,
но поздно,или рано,
вернётся он в КАзан.
David Young
David Young
сегодня в 16:53
Наверное пора ветерану завершать карьеру.
Гость
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