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Бывший тренер «Шахтёра» Де Зерби возглавил «Брайтон»

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протон
протон
вчера в 22:19
Неплохой виток в карьере для Де Дзерби, отличный шанс попробовать свои силы в АПЛ, причем в весьма боевом коллективе.
В Сассуоло у него была позиция «я лучше выиграю 4:3, чем 1:0»
Посмотрим, что будет в АПЛ. Но если его назначили, значит руководство считает его наиболее подходящим этому клубу
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