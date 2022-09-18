Бывший тренер «Шахтёра» Де Зерби возглавил «Брайтон»

Пресс-служба «Брайтона» объявила, что новым главным тренером клуба будет Роберто Де Зерби.
Контракт с итальянским специалистом подписан на 4 года. Последним местом работы Де Зерби был «Шахтёр» Донецк.
Пресс-служба «Брайтона» объявила, что новым главным тренером клуба будет Роберто Де Зерби.
Контракт с итальянским специалистом подписан на 4 года. Последним местом работы Де Зерби был «Шахтёр» Донецк.
В Сассуоло у него была позиция «я лучше выиграю 4:3, чем 1:0»
Посмотрим, что будет в АПЛ. Но если его назначили, значит руководство считает его наиболее подходящим этому клубу
В Сассуоло у него была позиция «я лучше выиграю 4:3, чем 1:0»
Посмотрим, что будет в АПЛ. Но если его назначили, значит руководство считает его наиболее подходящим этому клубу