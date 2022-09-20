В «Торпедо» высказались о слухах по поводу назначения Менжинского

Член совета директоров «Торпедо» Борис Ходоровский опроверг слухи о назначении на пост исполняющего обязанности спортивного директора 23-летнего Георгия Менжинского — сына председателя совета директоров Сергея Менжинского.

Информация, что на должность исполняющего обязанности спортивного директора назначен Менжинский, является ложной. Её распространил господин Гурцкая со ссылкой на бывшего президента нашего клуба. Никаких назначений в клубе не делалось. В клубе нет спортивного директора. Менжинский как возглавлял «Торпедо-2», так и остаётся на этой позиции. Всё остальное не соответствует действительности. Более того, мы специально не говорили об этом, потому что любой человек, который зайдёт на наш сайт, может увидеть его должность. Всё остальное – это провокация против Менжинского и руководства клуба. Что он купил себе рабов 30 штук – в исполнении господина Гурцкая это всё недобросовестная практика. Ничего подобного нет. У нас иной принцип трансферных решений и рассуждений.