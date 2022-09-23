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«Интер» не собирается увольнять Индзаги

сегодня, 14:03

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не будет уволен из клуба, несмотря на неудачный старт сезона.

Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. В прошлом сезоне он финишировал вторым вслед за «Миланом». В текущем сезоне «Интер» из семи матчей Серии А проиграл три — «Лацио», «Милану» и «Удинезе». У клуба 12 очков и 7-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:39
Ну и ланмдоп
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:32
Чесно говоря я думал, что с более сильным по составу и более богатым Интером Индзаги будет показывать более сильный футбол, а пока получается, что в Лацио у него был более зрелищный и более атакующий футбол....
Обычно, проблемой команды Симоне была вторая половина сезона, когда у игроков просто нехватало сил на последний рывок, это было и в Лацио, и в прошлом году в Интере, а вот в этом году Игтер забуксовал уже в самом начале сезона....поглядим что будет дальше, но Симоне стоит быть осторожным
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:43
От добра, добра не ищут.
jt4rnh57exn8
jt4rnh57exn8
сегодня в 14:41
Не надо спешить...
u6ptjpna87yr
u6ptjpna87yr
сегодня в 14:13
Правильно, пока всё идёт как надо)
9fkuek4h8erh
9fkuek4h8erh
сегодня в 14:05
спешить насмешить, нужно время что бы разобраться...
Гость
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