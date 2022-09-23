«Интер» не собирается увольнять Индзаги

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сегодня, 14:03

Главный тренер «Интера» не будет уволен из клуба, несмотря на неудачный старт сезона.

Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. В прошлом сезоне он финишировал вторым вслед за «Миланом». В текущем сезоне «Интер» из семи матчей Серии А проиграл три — «Лацио», «Милану» и «Удинезе». У клуба 12 очков и 7-е место в турнирной таблице.