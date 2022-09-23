«Интер» не собирается увольнять Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не будет уволен из клуба, несмотря на неудачный старт сезона.
Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. В прошлом сезоне он финишировал вторым вслед за «Миланом». В текущем сезоне «Интер» из семи матчей Серии А проиграл три — «Лацио», «Милану» и «Удинезе». У клуба 12 очков и 7-е место в турнирной таблице.
Обычно, проблемой команды Симоне была вторая половина сезона, когда у игроков просто нехватало сил на последний рывок, это было и в Лацио, и в прошлом году в Интере, а вот в этом году Игтер забуксовал уже в самом начале сезона....поглядим что будет дальше, но Симоне стоит быть осторожным
Обычно, проблемой команды Симоне была вторая половина сезона, когда у игроков просто нехватало сил на последний рывок, это было и в Лацио, и в прошлом году в Интере, а вот в этом году Игтер забуксовал уже в самом начале сезона....поглядим что будет дальше, но Симоне стоит быть осторожным