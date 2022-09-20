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Недвед предлагал уволить Аллегри

сегодня, 12:41

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит работать на своей должности.

Ранее вице-президент туринского клуба Павел Недвед предлагал уволить специалиста, но президент «бьянконери» Андреа Аньелли отклонил эту идею. Разговор состоялся 16 сентября во время переговоров руководства «Ювентуса». Позднее Аньелли переговорил с Аллегри на предмет получения заверения в том, что туринцы останутся единой командой, которая будет двигаться вперед.

На данный момент «Юве» занимает 8-е место в Серии А (10 очков).

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18 сентября
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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:56
Кровожадный Недвед!! Пусть сам попробует тренировать!!!
ballak144
ballak144
сегодня в 12:55, ред.
А сам шарлотан ни в какую не уйдет. Неужели нет людей, которые могут сделать ему предложение от которого он не сможет отказаться?))
Rattlehead
Rattlehead ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:51
Там неустойка под 40 миллионов, так что будут терпеть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:49
Недвед красавчик. Аллегри давно пора гнать в шею .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:44
Всё равно скоро уволят,это неизбежно!
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