Недвед предлагал уволить Аллегри

1663666861

сегодня, 12:41

Главный тренер «Ювентуса» продолжит работать на своей должности.

Ранее вице-президент туринского клуба предлагал уволить специалиста, но президент «бьянконери» Андреа Аньелли отклонил эту идею. Разговор состоялся 16 сентября во время переговоров руководства «Ювентуса». Позднее Аньелли переговорил с Аллегри на предмет получения заверения в том, что туринцы останутся единой командой, которая будет двигаться вперед.

На данный момент «Юве» занимает 8-е место в Серии А (10 очков).