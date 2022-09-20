Недвед предлагал уволить Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит работать на своей должности.
Ранее вице-президент туринского клуба Павел Недвед предлагал уволить специалиста, но президент «бьянконери» Андреа Аньелли отклонил эту идею. Разговор состоялся 16 сентября во время переговоров руководства «Ювентуса». Позднее Аньелли переговорил с Аллегри на предмет получения заверения в том, что туринцы останутся единой командой, которая будет двигаться вперед.
На данный момент «Юве» занимает 8-е место в Серии А (10 очков).