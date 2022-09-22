Почеттино спешит на помощь. «Британская» «Ницца» терпит бедствие

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вчера, 08:41

Фавру не удалось войти дважды в одну реку.

Разочарование на старте

От «Ниццы» в нынешнем сезоне ждали многого. Если не навязывания борьбы за чемпионство, конечно, то хотя бы борьбы за место в Лиге чемпионов. Особенно с учетом того, что в предыдущие годы периодически «орлята» к этому приближались. Однако нынешний сезон начался для «Ниццы» обескураживающе. После восьми туров эта команда занимает только 13-е место в Лиге 1. «Ницца» выиграла лишь дважды, два раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Матчи с участием «Ниццы» пока являются самыми нерезультативными в чемпионате Франции. Она забила всего пять мячей и пропустила девять. Вымученные победы над вернувшимся из Лиги 2 «Аяччо» (1:0) и над «Лиллем» (2:1), в ворота которого было назначено два пенальти, выглядят неубедительно. Недовольство нарастает. В Лиге конференций «Ницца» прославилась беспорядками с участием болельщиков перед матчем с «Кельном» (1:1), а во втором туре не смогла обыграть «Партизан» (1:1).

Особенно удручающим получился последний домашний матч Лиги 1 с «Анже», который до этого не вылезал из глубокого кризиса и был одной из худших команд Лиги 1. В этой игре защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо умудрился удалиться на девятой секунде. И «Анже» победил со счетом 1:0, хотя сам тоже во втором тайме остался без одного полевого игрока.

Дважды в одну реку

Минувшим летом «Ниццу» возглавил Люсьен Фавр. Этот швейцарский специалист во многом сделал себе имя именно здесь, хотя для кого-то он стал известен чуть ранее, когда с гладбахской «Боруссией» дважды попадал в первую четверку Бундеслиги. Именно оттуда он перебрался в «Ниццу», которую привел впервые за 40 лет к бронзовым медалям чемпионата Франции. Но в 2018 году ушел на повышение – в дортмундскую «Боруссию».

Последние полтора года Фавр оставался без работы. И вот когда в «Ницце» освободился тренерский пост – Кристоф Гальтье ушел в ПСЖ – туда позвали Фавра, чтобы вспомнить былые славные времена. Но не так часто подобные истории имеют счастливый конец. И сейчас Фавр близок к отставке. Особенно с учетом того, кто стал во главе клуба и насколько он требователен.

Большие амбиции

Владеет «Ниццей» самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф, чье состояние оценивается в 6,33 миллиарда фунтов стерлингов, а его имя связано с корпорацией INEOS. Упорно ходили и даже еще ходят слухи о том, что Рэтклифф очень хочет купить «Манчестер Юнайтед», но Глейзеры упираются. Фанаты МЮ , ненавидящие эту американскую семейку, уже мечтают о том, чтобы их клуб купил-таки Рэтклифф. А пока могут смотреть за его управленческой работой в футболе на примере «Ниццы». И тут не все гладко.

Летом Рэтклифф затеял большую чистку в «Ницце», расставшись и с главным тренером Гальтье, и со спортивным директором Жюльеном Фурнье, между которыми в конце прошлого сезона уже шла настоящая вражда. Гальтье сетовал после поражения в финале Кубка Франции от «Нанта» (0:1) на нехватку качественных игроков, а Фурнье в ответ критиковал тренера, подчеркивая, что с такими возможностями «Ницца» при другом специалисте могла бы быть куда успешнее. В итоге ушли оба. Не такого пути к процветанию хотел Рэтклифф, поэтому летом серьезно вложился.

Трансферная активность и вопросы

«Ницца», которая в прошлом сезоне в целом по игре смотрелась очень прилично, за лето серьезно укрепилась. Вместе с Фавром Рэтклифф пригласил в качестве советников и помощников не в тренерский, а в административный состав близких ему британцев. И уже на этой стадии возникли сложности. Трансферы «Ниццы» выглядели беспорядочными.

Взяли Бека-Бека из «Локомотива» за странные 12 миллионов евро, Вити из «Эмполи» за 11,7 миллиона. В атаку подписали Диопа из «Монако» за 22 миллиона и Лаборда из «Ренна» за 15 миллионов. Прихватили Илие из «Рапида» за 5 миллионов и выкупили вратаря ПСЖ Булку за 2 миллиона. Но наиболее странными и одновременно интригующими стали «английские» подписания.

Так «Ницца» арендовала у «Арсенала» Николя Пепе, у «Брентфорда» — Мадса Серенсена, у «Фулхэма» — Джо Брайана. А у «Лестера» за миллион евро был куплен вратарь Шмейхель. Ко всему прочему в статусе свободных агентов состав пополнили полузащитники Аарон Рэмзи и Росс Баркли. И далеко не во всех этих трансферах был заинтересован Фавр.

Например, открыто заявлялось, чтоникакого Рэмзи в своей команде Фавр видеть не хотел, но советники Рэтклиффа настояли, что это будет классной сделкой. Аарон в итоге забил «Тулузе» (1:1), но больше себя никак не проявлял, выделяясь скорее апатичностью. В апатии обвиняют и Пепе, который в той же Лиге 1 за «Лилль» просто рвал и метал, чем заслужил в свое время дорогущий трансфер в «Арсенал».

Тут же есть ощущение, что Фавр и Пепе просто не слышат друг друга и не интересуют друг друга. А когда Фавра на пресс-конференции спросили о роли Баркли в команде, о тренерском видении его качеств, Люсьен просто замешкался, не сумев назвать даже оптимальную позицию Росса, который потом сам отвечал на этот вопрос. Кажется, что владелец клуба и тренер играют в несколько разные футбольные менеджеры.

Сменщик Фавра

Во Франции и Англии эксперты и СМИ почти уверены, что нынешняя международная пауза станет отличной возможностью для смены тренера в «Ницце». И Рэтклифф этим воспользуется. Поскольку уже сейчас видно, что Фавр и боссы клуба, а также игроки и тренер не понимают друг друга. Продолжать это мучение означает загонять «Ниццу» в еще большую глубину турнирной таблицы, а ведь потенциал у команды неплохой.

И тут на сцену выходит Маурисио Почеттино, который находится в поиске работы после ухода из ПСЖ . Иронично, что аргентинца связывали с работой в «Манчестер Юнайтед», куда бы он перешел, если бы Рэтклифф купил клуб. Не сложилось. Теперь вот британец намерен пригласить Почеттино в другую свою команду.