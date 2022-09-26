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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Интера»

вчера, 15:47

Защитник «Интера» Дензел Думфрис заинтересовал «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Нерадзурри» готовы расстаться с игроком за 35 миллионов евро. Сообщается, что лондонский клуб намерен действовать решительно, и в январе планирует предложить итальянцам 45 миллионов фунтов стерлингов, чтобы опередить своих конкурентов из МЮ. Однако «Интер», скорее всего, не захочет расставаться с футболистом посреди сезона. По этой причине «синие» рассматривают вариант, при котором зимой они купят этого защитника и сразу отдадут его «Интеру» в аренду до конца сезона. Таким образом, итальянцы смогут выиграть время, чтобы найти замену Думфрису.

Думфрис перешёл в «Интер» из ПСВ прошлым летом за 13,7 млн евро. Его соглашение с миланцами истекает в 2025 году.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:25
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:54
Думфрис хороший защитник !
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