«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Интера»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис заинтересовал «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Нерадзурри» готовы расстаться с игроком за 35 миллионов евро. Сообщается, что лондонский клуб намерен действовать решительно, и в январе планирует предложить итальянцам 45 миллионов фунтов стерлингов, чтобы опередить своих конкурентов из МЮ. Однако «Интер», скорее всего, не захочет расставаться с футболистом посреди сезона. По этой причине «синие» рассматривают вариант, при котором зимой они купят этого защитника и сразу отдадут его «Интеру» в аренду до конца сезона. Таким образом, итальянцы смогут выиграть время, чтобы найти замену Думфрису.
Думфрис перешёл в «Интер» из ПСВ прошлым летом за 13,7 млн евро. Его соглашение с миланцами истекает в 2025 году.