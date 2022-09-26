Полузащитник Федерико Вальверде мог перейти в «Арсенал» до своего трансфера в «Реал».
Арсен Венгер, который в 2014 году был наставником «канониров», хотел подписать уругвайца в свою команду. Футболист тогда выступал за «Пеньяроль». Вальверде даже привели на тренировку лондонцев и дали ему возможность побыть некоторое время с игроками основного состава. Однако англичане решили сделать паузу перед тем, как делать официальное предложение.
После этого уругваец убедительно выступил на молодежном турнире в Южной Америке, после чего игроком заинтересовались «сливочные». «Арсенал» предложил за Федерико 3 миллиона евро, однако «Реал» на тот момент уже был близок к закрытию сделки.
В составе «Реала» Вальверде дважды становился чемпионом Испании, а также брал Лигу чемпионов.
С одной стороны хорошо , что не подписали парня, при Венгере он бы не успел заиграть, а при Эмери и Артете неизвестно что было бы, так что Вальверде тут повезло, что судьба свела его с Анчелотти, да и трофеи выиграл и в сильного игрока вырос.
Нам бы конечно сейчас такой игрок не помешал, трудяга, скромняга, и работу свою выполняет отлично, но скорее всего из Реала он уйдет уже на закате своей карьеры, ну или если Пересу предложат сумашедшую сумму за него...
С одной стороны хорошо , что не подписали парня, при Венгере он бы не успел заиграть, а при Эмери и Артете неизвестно что было бы, так что Вальверде тут повезло, что судьба свела его с Анчелотти, да и трофеи выиграл и в сильного игрока вырос.
Нам бы конечно сейчас такой игрок не помешал, трудяга, скромняга, и работу свою выполняет отлично, но скорее всего из Реала он уйдет уже на закате своей карьеры, ну или если Пересу предложат сумашедшую сумму за него...