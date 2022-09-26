Федерико Вальверде мог перейти в «Арсенал»

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вчера, 10:20

Полузащитник мог перейти в «Арсенал» до своего трансфера в «Реал».

Арсен Венгер, который в 2014 году был наставником «канониров», хотел подписать уругвайца в свою команду. Футболист тогда выступал за «Пеньяроль». Вальверде даже привели на тренировку лондонцев и дали ему возможность побыть некоторое время с игроками основного состава. Однако англичане решили сделать паузу перед тем, как делать официальное предложение.

После этого уругваец убедительно выступил на молодежном турнире в Южной Америке, после чего игроком заинтересовались «сливочные». «Арсенал» предложил за Федерико 3 миллиона евро, однако «Реал» на тот момент уже был близок к закрытию сделки.

В составе «Реала» Вальверде дважды становился чемпионом Испании, а также брал Лигу чемпионов.