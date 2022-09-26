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Федерико Вальверде мог перейти в «Арсенал»

вчера, 10:20

Полузащитник Федерико Вальверде мог перейти в «Арсенал» до своего трансфера в «Реал».

Арсен Венгер, который в 2014 году был наставником «канониров», хотел подписать уругвайца в свою команду. Футболист тогда выступал за «Пеньяроль». Вальверде даже привели на тренировку лондонцев и дали ему возможность побыть некоторое время с игроками основного состава. Однако англичане решили сделать паузу перед тем, как делать официальное предложение.

После этого уругваец убедительно выступил на молодежном турнире в Южной Америке, после чего игроком заинтересовались «сливочные». «Арсенал» предложил за Федерико 3 миллиона евро, однако «Реал» на тот момент уже был близок к закрытию сделки.

В составе «Реала» Вальверде дважды становился чемпионом Испании, а также брал Лигу чемпионов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Приветствую! Все равно игроку повезло, что мы не подписали его)))
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:26
Приветствую! Ну а вдруг успел бы!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:19
Очередной талант, которым мы интересовались....)))
С одной стороны хорошо , что не подписали парня, при Венгере он бы не успел заиграть, а при Эмери и Артете неизвестно что было бы, так что Вальверде тут повезло, что судьба свела его с Анчелотти, да и трофеи выиграл и в сильного игрока вырос.
Нам бы конечно сейчас такой игрок не помешал, трудяга, скромняга, и работу свою выполняет отлично, но скорее всего из Реала он уйдет уже на закате своей карьеры, ну или если Пересу предложат сумашедшую сумму за него...
ОПС
ОПС
вчера в 10:52
но ведь не перешел и ладно.
shlomo
shlomo
вчера в 10:20
Ну это уже история футбола...:)))
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