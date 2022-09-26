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Хави может сыграть ключевую роль в возвращении Месси в «Барселону»

вчера, 09:56

Главный тренер «Барселоны» Хави может сыграть ключевую роль в возвращении нападающего Лионеля Месси из ПСЖ в каталонский клуб.

Специалист готов создать комфортные условия для аргентинца, чтобы тот наиболее ярко себя проявил на закате игровой карьеры.

Ранее стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 12:25
Нужен ли Месси Барселоне?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
А что вообще происходит и что за истерика по поводу , товарища Месси. В Барселоне открывается новый пенсионный фонд ?!)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:20
А кто еще мог?
shlomo2
shlomo2 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:17, ред.
Ну тут палка то о двух концах. Если мне не изменяет память, то Месси очень хотел чтобы именно Хави возглавил Барсу (даже терки были с руководством Барсы), плюс к этому хорошие товарищеские отношения, плюс к этому Месси не продал свою недвижимость в Каталонии и периодически туда ездит.

Можно еще несколько плюсов написать, а если брать другой конец палки, то молодежь молодежью, а авторитет на поле кому-то надо поддерживать. И при определенных условиях Месси может еще попылить на поляне. При финансовую составляющую я промолчу (там денег заработано на несколько поколений вперед), так что понижением зарплаты Месси не напугать.
David Young
David Young ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 10:14
Здравствуйте. Мы разбираемся с этим моментом, спасибо за информацию.
Elliada
Elliada
вчера в 10:08
Вчера была новость, что Хави делает ставку на молодежь, то есть на Педри, Гави, Фати. И что Месси не будет игроком основы, не говоря уже о том, что Месси придется пойти на существенное снижение зарплаты. О каких комфортных условиях тут говориться? Больше вероятность того, что Месси останется в ПСЖ, чем перейдет в Барселону.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:08
Как Месси играет последние месяцы - тут и речи нет о завершении карьеры, как зайчик из рекламы энерджайзера + постоянно в глубине, ищет мяч, обыгрывается, распасовывает, закидывает на форвардов. Серьёзных травм в карьере избежал, так что с грамотной ротацией может до 38-39 выступать на высоком уровне.

До сих пор удивляюсь как Бармалей сумел такого монстра развалить. В такие долги вогнал, из клуба выкачал лопатой все бабло. Многим чиновникам бы поучиться у мэтра...
yxxwa237955g
yxxwa237955g
вчера в 10:03
Месси должен решиться на переход, в ПСЖ ему нечего делать...
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