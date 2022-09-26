Хави может сыграть ключевую роль в возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави может сыграть ключевую роль в возвращении нападающего Лионеля Месси из ПСЖ в каталонский клуб.
Специалист готов создать комфортные условия для аргентинца, чтобы тот наиболее ярко себя проявил на закате игровой карьеры.
Ранее стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси.
До сих пор удивляюсь как Бармалей сумел такого монстра развалить. В такие долги вогнал, из клуба выкачал лопатой все бабло. Многим чиновникам бы поучиться у мэтра...
До сих пор удивляюсь как Бармалей сумел такого монстра развалить. В такие долги вогнал, из клуба выкачал лопатой все бабло. Многим чиновникам бы поучиться у мэтра...
Можно еще несколько плюсов написать, а если брать другой конец палки, то молодежь молодежью, а авторитет на поле кому-то надо поддерживать. И при определенных условиях Месси может еще попылить на поляне. При финансовую составляющую я промолчу (там денег заработано на несколько поколений вперед), так что понижением зарплаты Месси не напугать.
Можно еще несколько плюсов написать, а если брать другой конец палки, то молодежь молодежью, а авторитет на поле кому-то надо поддерживать. И при определенных условиях Месси может еще попылить на поляне. При финансовую составляющую я промолчу (там денег заработано на несколько поколений вперед), так что понижением зарплаты Месси не напугать.