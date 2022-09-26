Хави может сыграть ключевую роль в возвращении Месси в «Барселону»

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вчера, 09:56

Главный тренер «Барселоны» может сыграть ключевую роль в возвращении нападающего из ПСЖ в каталонский клуб.

Специалист готов создать комфортные условия для аргентинца, чтобы тот наиболее ярко себя проявил на закате игровой карьеры.

Ранее стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси.