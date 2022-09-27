Месси может не сыграть против сборной Ямайки из-за простуды

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вчера, 11:20

Нападающий сборной Аргентины может пропустить товарищеский матч против сборной Ямайки, который состоится этой ночью.

По данным источника, Лео заболел простудой. Вопрос о его участии в предстоящей встрече будет решаться перед началом игры.

Если Месси не сможет сыграть с Ямайкой, то в стартовом составе, скорее всего, появится нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.