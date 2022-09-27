Месси может не сыграть против сборной Ямайки из-за простуды

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить товарищеский матч против сборной Ямайки, который состоится этой ночью.
По данным источника, Лео заболел простудой. Вопрос о его участии в предстоящей встрече будет решаться перед началом игры.
Если Месси не сможет сыграть с Ямайкой, то в стартовом составе, скорее всего, появится нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.
Набить статистику со слабым соперником
А Месси просто Гений с большой буквы Г
Он и без этих сотен липовых пенальти и голов слабакам был и остаётся величайшим игроком XXI века
Набить статистику со слабым соперником
А Месси просто Гений с большой буквы Г
Он и без этих сотен липовых пенальти и голов слабакам был и остаётся величайшим игроком XXI века