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Месси может не сыграть против сборной Ямайки из-за простуды

вчера, 11:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ЯмайкаЯмайкаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить товарищеский матч против сборной Ямайки, который состоится этой ночью.

По данным источника, Лео заболел простудой. Вопрос о его участии в предстоящей встрече будет решаться перед началом игры.

Если Месси не сможет сыграть с Ямайкой, то в стартовом составе, скорее всего, появится нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 13:19
хочу еще 5-0
Брулин
Брулин
вчера в 13:02
Интересно посмотреть на Аргентину без Месси
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:35
а Шомар сыграет??
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:09
Нет этот матч Меська не пропустит ,кому он ещё голы забьёт?
fkrzd5yb2ndz
fkrzd5yb2ndz
вчера в 11:53
Это игра не основная?
амурец
амурец
вчера в 11:41
Да неужели? Как это он упускает такую возможность
Elliada
Elliada
вчера в 11:38
Матч с Ямайкой ничего не решает. Месси стоит отдохнуть. На выходных игра в чемпионате, потом ЛЧ. С учетом перелета и разницы во времени, не так уж много времени на отдых.
Бoрат
Бoрат
вчера в 11:37
Гелевый такой шанс не упустил бы
Набить статистику со слабым соперником
А Месси просто Гений с большой буквы Г
Он и без этих сотен липовых пенальти и голов слабакам был и остаётся величайшим игроком XXI века
Futurista
Futurista
вчера в 11:32
Пропустит такой знаковый матч)...какая боль...какая боль...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:27
И без него справится
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