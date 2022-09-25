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Ради чемпионата мира Араухо отказался от операции

25 сентября 2022, 15:27

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо получил серьезную травму, находясь в расположении национальной команды.

У 23-летнего защитника диагностирован отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия. Данное повреждение игрок получил в ходе контрольной игры против команды Ирана, по этой причине он был заменен уже на 4-й минуте встречи.

При этом диагнозе футболисту могла потребоваться операция, но ради участия на чемпионате мира в Катаре Рональд отказался от такой меры. В противном случае, срок восстановления не позволил бы ему принять участие в мировом первенстве. Араухо уверен, что сможет восстановиться самостоятельно. Степень повреждения будет определена, когда игрок пройдет все нужные обследования. Но уругваец в любом случае откажется от операции. Игрок очень сильно расстроен из-за повреждения, на данный момент он думает лишь о скорейшем восстановлении.

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Варвар7
Варвар7
25 сентября в 16:27
23 года , вся жизнь впереди, но о здоровье надо думать смолоду!
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 15:36
Как бы потом не пожалел. Удачи.
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