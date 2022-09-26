Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2022/2023

Араухо перенесет операцию и может пропустить чемпионат мира

вчера, 20:58

В «Барселоне» подтвердили, что уругвайский защитник Рональд Араухо перенесет операцию. Она назначена на 28 сентября и пройдёт в Финляндии. Из-за этого игрок может пропустить чемпионат мира, так как пропустит около трёх месяцев.

Араухо получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее сообщалось, что защитник отказывался от операции, чтобы сыграть на чемпионате мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси может не сыграть против сборной Ямайки из-за простуды
Сегодня, 11:20
СлухиБензема сможет сыграть с «Осасуной»
Сегодня, 10:39
Стали известны сроки восстановления де Йонга и Депая
Вчера, 23:33
Брозович получил травму в матче против сборной Австрии
25 сентября
Партей получил травму
25 сентября
Ради чемпионата мира Араухо отказался от операции
25 сентября
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 07:38
Кристенсен, Пике и Гарсия - вот это оборона у Барсы будет аххах
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Раз травму получил в сборной, то символично, что чемпионат мира пропустит.
протон
протон
сегодня в 02:08
Правильно, ещё успеет сыграть на парочке ЧМ, карьера в футболе сейчас длинная. А чтоб она была таковой-надо делать всё, что нужно для здоровья на перспективу
David Young
David Young
вчера в 23:38
Как жаль. Здоровья и скорейшего выздоровления.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 23:05
В сборной Уругвая может и так. Но для Барселоны потеря Араухо - полная жо...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
Парень травматичен
yn83x45uee82
yn83x45uee82
вчера в 22:32
Вот не повезло...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:35
Скорешего выздоровления
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:02
И без него есть игроки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 