Араухо перенесет операцию и может пропустить чемпионат мира

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вчера, 20:58

В «Барселоне» подтвердили, что уругвайский защитник перенесет операцию. Она назначена на 28 сентября и пройдёт в Финляндии. Из-за этого игрок может пропустить чемпионат мира, так как пропустит около трёх месяцев.

Араухо получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее сообщалось, что защитник отказывался от операции, чтобы сыграть на чемпионате мира.