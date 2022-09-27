Бензема сможет сыграть с «Осасуной»

Форвард «Реала» Карим Бензема готов вернуться на поле.
Утверждается, что француз полностью залечил свою травму и планирует сыграть в матче 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны», который состоится 2 октября.
Форвард «Реала» Карим Бензема готов вернуться на поле.
Утверждается, что француз полностью залечил свою травму и планирует сыграть в матче 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны», который состоится 2 октября.
Как раз наберёт хорошую форму к другим важным матчам)
Осасуна идет очень хорошо (пятая в таблице). Учитывая, как сборники Реала играют после матчей сборных, возвращение Карима, не игравшего, очень кстати.
Как раз наберёт хорошую форму к другим важным матчам)
Осасуна идет очень хорошо (пятая в таблице). Учитывая, как сборники Реала играют после матчей сборных, возвращение Карима, не игравшего, очень кстати.