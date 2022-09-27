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Бензема сможет сыграть с «Осасуной»

вчера, 10:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна02.10.2022 в 22:00 Не начался

Форвард «Реала» Карим Бензема готов вернуться на поле.

Утверждается, что француз полностью залечил свою травму и планирует сыграть в матче 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны», который состоится 2 октября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:35
Какая прекрасная новость. Соскучился по игре Бензема
Как раз наберёт хорошую форму к другим важным матчам)
Осасуна идет очень хорошо (пятая в таблице). Учитывая, как сборники Реала играют после матчей сборных, возвращение Карима, не игравшего, очень кстати.
амурец
амурец
вчера в 11:41
Хорошая новость
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:41
Это радостная новость
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