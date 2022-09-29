Мостовой был предложен клубам Серии А

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вчера, 16:10

Футболисту «Зенита» пытаются найти команду в Италии.

Утверждается, что услуги россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне». Впрочем, на данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.