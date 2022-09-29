Мостовой был предложен клубам Серии А

Футболисту «Зенита» Андрею Мостовому пытаются найти команду в Италии.
Утверждается, что услуги россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне». Впрочем, на данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.
Футболисту «Зенита» Андрею Мостовому пытаются найти команду в Италии.
Утверждается, что услуги россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне». Впрочем, на данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.
А вообще, нужно ждать официальной информации, а то "утверждается"... Кем утверждается, что за источник и не очередная ли выдумка матёрых журналюг ? А то обидим зря парня.
А вообще, нужно ждать официальной информации, а то "утверждается"... Кем утверждается, что за источник и не очередная ли выдумка матёрых журналюг ? А то обидим зря парня.