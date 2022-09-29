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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Мостовой был предложен клубам Серии А

вчера, 16:10

Футболисту «Зенита» Андрею Мостовому пытаются найти команду в Италии.

Утверждается, что услуги россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне». Впрочем, на данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:24
Выставили бы официально на трансфер, как путные клубы делают, так нет , надо из под прилавка предлагать....типа дефицит.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:23
Это клубы должны предлагать, а не вы впихивать
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 19:32
АХАХАХАХА

Лацио на такое го... даже не посмотрит.
Сп62
Сп62
вчера в 19:29
Хорошо бы услышать официальный источник.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:00
А может в Спартаке больше заплатят ?
u63npgfw6f4b
u63npgfw6f4b
вчера в 18:10
За него заплатить не смогут, никуда он не перейдет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:54, ред.
Вселенский позор. Такое впечатление, что избавляются от ненужного балласта. И как избавляются ! С другой стороны, если более внимательно присмотреться к игре этого футболиста, то приходишь к выводу, что он действительно игрок среднего уровня, место которого в команде нижней половины турнирной таблицы. Но..."Зенит" не участвует в еврокубках, и Мостовой вполне мог быть в команде на подхвате.
А вообще, нужно ждать официальной информации, а то "утверждается"... Кем утверждается, что за источник и не очередная ли выдумка матёрых журналюг ? А то обидим зря парня.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:17
С каких это пор предлагают игрока?)хотя это Зенит,там всё возможно.даже невозможное)
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:17
интересно а кто ему им предложил?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:53
Если дешевл продают, то надо брать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52
Парень вырос на глазах и в моих глазах, респект ему и Богданычу. Думпю прямо сейчас он сильнее Кварцхелии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:28
А что, если предложить в Серию В?
Futurista
Futurista
вчера в 16:23
Наверное повестку получил...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:22
А почему не Фиорентина , там русских любят !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:19, ред.
Это как : Эй,налетай,покупай, к контракту на газ получай!? Везде на заборах Италии висит.Видимо,в "Зените" их переизбыток,таких...
makkie
makkie
вчера в 16:18
Лучше бы предложили Александру Мостовому потренировать кого-нибудь.
Сколько можно стулья на Матч ТВ просиживать ))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:16
Интересное предложение))
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