«Реал» хочет подписать Холанда и Канселу

Руководство «Реала» планирует приобрести футболистов «Манчестер Сити» Жоау Канселу и Эрлинга Холанда.
Норвежца мадридцы хотят купить летом 2024 года (якобы к этому моменту начнут действовать отступные в размере 180 млн евро, прописанные в контракте Эрлинга), а португальца — следующим летом.
Помню во время зимнего ТО был инсайд, что Реал хочет подписать и Мбабло, и Холланда, и что осуществить это за одно трансферное окно будет сложно,поэтому француза должны были подписать летом в статусе свободного агента, а через год (т.е летом 2023 года) норвежца!
Понятное дело, что летом Реал провалился со своей главной трансферной целью, но на тот момент Холланд уже подписал контракт с Сити, да и позиция ЦФ занята Каримом, а держать на лавке Холланда нет смысла, он должен играть! Не знаю правда или нет, но вроде норвежец сам просил пункт в контракте с определенной суммой отступных, что бы не стать заложником шейхов. К 2024 году Реалу будет нужен центрфорвард, и вот тогда они могут бросить все силы на то, что бы купить Холланда, правда если сам игрок захочет этого.
Помню во время зимнего ТО был инсайд, что Реал хочет подписать и Мбабло, и Холланда, и что осуществить это за одно трансферное окно будет сложно,поэтому француза должны были подписать летом в статусе свободного агента, а через год (т.е летом 2023 года) норвежца!
Понятное дело, что летом Реал провалился со своей главной трансферной целью, но на тот момент Холланд уже подписал контракт с Сити, да и позиция ЦФ занята Каримом, а держать на лавке Холланда нет смысла, он должен играть! Не знаю правда или нет, но вроде норвежец сам просил пункт в контракте с определенной суммой отступных, что бы не стать заложником шейхов. К 2024 году Реалу будет нужен центрфорвард, и вот тогда они могут бросить все силы на то, что бы купить Холланда, правда если сам игрок захочет этого.
Ну сейчас есть Бкнзеиа а на будущее Вини Родриго и Вкльвердес может когда и Холланд понадобится
Ну сейчас есть Бкнзеиа а на будущее Вини Родриго и Вкльвердес может когда и Холланд понадобится
Кто их клепает???
Кто их клепает???