Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» хочет подписать Холанда и Канселу

вчера, 11:26

Руководство «Реала» планирует приобрести футболистов «Манчестер Сити» Жоау Канселу и Эрлинга Холанда.

Норвежца мадридцы хотят купить летом 2024 года (якобы к этому моменту начнут действовать отступные в размере 180 млн евро, прописанные в контракте Эрлинга), а португальца — следующим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМалиновский может стать игроком «Ромы»
Сегодня, 22:53
СлухиСтали известны имена звёздных игроков, которых Мбаппе просил купить в ПСЖ
Сегодня, 21:36
Слухи«Челси» интересуется вратарём «Эвертона» Пикфордом
Сегодня, 21:02
СлухиАльба может перейти в «Ювентус»
Сегодня, 19:59
СлухиНкунку не проходил медосмотр для «Челси»
Сегодня, 17:09
Месси считает, что президент «Барселоны» Лапорта предал его
Сегодня, 16:37
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:53
Многие не верят в эту новость, но такой вариант имеет право на существование)
Помню во время зимнего ТО был инсайд, что Реал хочет подписать и Мбабло, и Холланда, и что осуществить это за одно трансферное окно будет сложно,поэтому француза должны были подписать летом в статусе свободного агента, а через год (т.е летом 2023 года) норвежца!
Понятное дело, что летом Реал провалился со своей главной трансферной целью, но на тот момент Холланд уже подписал контракт с Сити, да и позиция ЦФ занята Каримом, а держать на лавке Холланда нет смысла, он должен играть! Не знаю правда или нет, но вроде норвежец сам просил пункт в контракте с определенной суммой отступных, что бы не стать заложником шейхов. К 2024 году Реалу будет нужен центрфорвард, и вот тогда они могут бросить все силы на то, что бы купить Холланда, правда если сам игрок захочет этого.
амурец
амурец
вчера в 13:44
Ну в 2024 Холаед может и понадобиться но сейчас есть Бенземв а в ближайшее удачи УК щем

Ну сейчас есть Бкнзеиа а на будущее Вини Родриго и Вкльвердес может когда и Холланд понадобится
vova505
vova505
вчера в 12:56
Непонятно как они хотят купить Холланда, когда МС вероятно нуждается в нём
Elliada
Elliada
вчера в 12:52
А как же Мбаппе? Через 2 года он тоже свободным будет. Или его подлость навсегда закрыла двери Реала?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:30
Хотеть не вредно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Этому инсайду видимо очень нужно хоть какую-то чушь вбросить . Вчера был в гостях, у кого-то,где-то, а там была вечеринка 🥳, а сегодня просто состояние такое 🤯 !))
wbegjq9su94w
wbegjq9su94w
вчера в 11:50
Реал всегда знает, что делает
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:31, ред.
Сказки Венского леса))

Кто их клепает???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 