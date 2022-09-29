«Реал» хочет подписать Холанда и Канселу

1664439969

вчера, 11:26

Руководство «Реала» планирует приобрести футболистов «Манчестер Сити» и .

Норвежца мадридцы хотят купить летом 2024 года (якобы к этому моменту начнут действовать отступные в размере 180 млн евро, прописанные в контракте Эрлинга), а португальца — следующим летом.