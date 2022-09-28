Вилаш-Боаш рассказал о несостоявшихся трансферах «Челси»

Бывший тренер «Челси» рассказал, что во время своей работы в стане «синих» ему не удалось подписать полузащитника Луку Модрича, который на тот момент выступал за «Тоттенхэм». Португальский специалист возглавил «аристократов» летом 2011 года.

На старте того сезона мы не смогли подписать Модрича. В качестве альтернативного варианта мы выбрали Жоау Моутинью. Роман Абрамович пообещал это. В итоге Жоау попал в АПЛ на несколько лет позже, хотя я пытался подписать его и в «Челси», и в «Тоттенхэм». Ответственность за отказ клубов от него не лежит на тренере.

Мне казалось, что сделка по Модричу уже практически завершена, но через год он перешел в «Реал». А трансфер Моутинью из «Порту» был осложнен тем, что не состоялся переход защитника Альваро Перейры в «Челси».

Абрамович был в ярости – ни Модрича, ни Моутинью. Радамель Фалькао тоже был в списке наших вариантов, но тогда у нас играл Дрогба, который никак не мог решить, покинет ли он команду в январе. Марина Грановская хотела подписать и Карлоса Тевеса, но затем она отказалась от этой идеи.