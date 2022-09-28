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Вилаш-Боаш рассказал о несостоявшихся трансферах «Челси»

вчера, 17:27

Бывший тренер «Челси» Андре Вилаш-Боаш рассказал, что во время своей работы в стане «синих» ему не удалось подписать полузащитника Луку Модрича, который на тот момент выступал за «Тоттенхэм». Португальский специалист возглавил «аристократов» летом 2011 года.

На старте того сезона мы не смогли подписать Модрича. В качестве альтернативного варианта мы выбрали Жоау Моутинью. Роман Абрамович пообещал это. В итоге Жоау попал в АПЛ на несколько лет позже, хотя я пытался подписать его и в «Челси», и в «Тоттенхэм». Ответственность за отказ клубов от него не лежит на тренере.

Мне казалось, что сделка по Модричу уже практически завершена, но через год он перешел в «Реал». А трансфер Моутинью из «Порту» был осложнен тем, что не состоялся переход защитника Альваро Перейры в «Челси».

Абрамович был в ярости – ни Модрича, ни Моутинью. Радамель Фалькао тоже был в списке наших вариантов, но тогда у нас играл Дрогба, который никак не мог решить, покинет ли он команду в январе. Марина Грановская хотела подписать и Карлоса Тевеса, но затем она отказалась от этой идеи.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:13
А... собственно, вообще к чему это всё Боаш декларирует ?
Ничего примечательного. Текущие - рабочие моменты по трансферной деятельности 10-летней давности: кто то перешёл, кого то потеряли, с кем то сделка сорвалась..., ну и что из этого ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:42
А этот газпровец что там делает ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:01
Когда денег много трудно выбрать кого-то одного.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:32
Но способствуют развитию старческого маразма.
протон
протон
вчера в 18:26
«Мы должны были»… все было правильно, вместо Модрича и Моутинью мы тогда купили Мейрелеша что сыграло важную роль в том сезоне особенно в противостоянии с Бенфикой. Тот сезон априори по цепочке сложился идеально, увольнение Андре В.Б. и доверие руководства к Роберто Ди Маттео произошло именно тогда когда нужно было, Нандо начал забивать, гений Хуан Мата, характер команды в ответной игре против Наполи, Удаление и дисквалификация Терри в полуфинале, угловой который заработал Торрес в финале характер Английской команды в серии пенальти против немцев, и вождь в лице Дрогба
Не говоря уже о победе в кубке Англии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:58
Модрича не продали в Челси по понятным причинам, владельцы не поладили в итоге, а хорвата не отпустили, как прошлым летом Кейна. Сам же Модрич в своём интервью говорил, что просил отпустить в Челси. Позже Абрам отомстил Леви, уведя со стола переговоров Виллиана. И потом пошла ещё большая напряжёнка между клубами.
А так в целом, Боаш средненький тренер, стрельнул по сути лишь в одном клубе Порту. Да и вообще доверить ему Челси в 33 года, не было правильным решением.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 17:49
Тевес и модрич это Топ, я все мечтал чтобы челси подписал Давида вилью
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:44
Такие воспоминания украшают футбол
e9av3yht43er
e9av3yht43er
вчера в 17:38
Посмотрим что будет
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:31
Зачем вспоминать. Тем более тот же Лука стал в Реале одним из лучших на своей позиции. Стал бы он таким в Челси вопрос однако.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:29
Дела давно минувших дней
Гость
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