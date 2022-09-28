Облак может перейти в «Тоттенхэм»

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вчера, 20:35

Голкипер «Атлетико» может перейти в «Тоттенхэм».

В этом переходе заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Однако лондонцам придется конкурировать за вратаря с другим клубом АПЛ — ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

Облак хотел бы играть в Англии, но в прошлом такого перехода не случилось из-за суммы отступных за Яна — 120 миллионов евро. Вероятно, на данный момент стоимость перехода будет ниже, что увеличивает шансы на то, что сделка состоится.