Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Тоттенхэм».
В этом переходе заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Однако лондонцам придется конкурировать за вратаря с другим клубом АПЛ — ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».
Облак хотел бы играть в Англии, но в прошлом такого перехода не случилось из-за суммы отступных за Яна — 120 миллионов евро. Вероятно, на данный момент стоимость перехода будет ниже, что увеличивает шансы на то, что сделка состоится.
Вот только если словенец решил покинуть Атлетико, то вариант с тоттенхэмом не самый лучший (пишу так не из-за того, что являюсь болельщиком Арсенала).
Тоттенхэм при Конде действительно показывает хорошую игру, но Антонио из тех, кто может в любой момент психануть и уйти и тогда результаты снова будут прежними, а Ян достоин того, чтобы играть в клубе более статусном и завоёвывал трофеи!
На мой взгляд отличным вариантом стала бы Мюнхенская Бавария. Нойер не вечный, а толкового сменщика у него нет, так вот Ян закрыл бы эту позицию лет на 5 точно.
Еще как вариант можно в Ювентус, но только после того, как оттуда уйдет Аллегри и возможно как раз вернется Конте.
Но вариант с Баварией просто идеальный!
Вот только если словенец решил покинуть Атлетико, то вариант с тоттенхэмом не самый лучший (пишу так не из-за того, что являюсь болельщиком Арсенала).
Тоттенхэм при Конде действительно показывает хорошую игру, но Антонио из тех, кто может в любой момент психануть и уйти и тогда результаты снова будут прежними, а Ян достоин того, чтобы играть в клубе более статусном и завоёвывал трофеи!
На мой взгляд отличным вариантом стала бы Мюнхенская Бавария. Нойер не вечный, а толкового сменщика у него нет, так вот Ян закрыл бы эту позицию лет на 5 точно.
Еще как вариант можно в Ювентус, но только после того, как оттуда уйдет Аллегри и возможно как раз вернется Конте.
Но вариант с Баварией просто идеальный!