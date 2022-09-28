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Облак может перейти в «Тоттенхэм»

вчера, 20:35

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Тоттенхэм».

В этом переходе заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Однако лондонцам придется конкурировать за вратаря с другим клубом АПЛ — ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

Облак хотел бы играть в Англии, но в прошлом такого перехода не случилось из-за суммы отступных за Яна — 120 миллионов евро. Вероятно, на данный момент стоимость перехода будет ниже, что увеличивает шансы на то, что сделка состоится.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 23:55
Хорошего вратаря вполне можно найти и подешевле.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:44
Так хочет уйти, что продлил истекающий летом 2023 года контракт? Сейчас судя по маркту у него контракт до 2028 года.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:58, ред.
Ян зарекомендовал себя как очень сильный и надежный вратарь, который показывает отличную игри уже не один сезон!. Вратарь-стена!

Вот только если словенец решил покинуть Атлетико, то вариант с тоттенхэмом не самый лучший (пишу так не из-за того, что являюсь болельщиком Арсенала).

Тоттенхэм при Конде действительно показывает хорошую игру, но Антонио из тех, кто может в любой момент психануть и уйти и тогда результаты снова будут прежними, а Ян достоин того, чтобы играть в клубе более статусном и завоёвывал трофеи!

На мой взгляд отличным вариантом стала бы Мюнхенская Бавария. Нойер не вечный, а толкового сменщика у него нет, так вот Ян закрыл бы эту позицию лет на 5 точно.

Еще как вариант можно в Ювентус, но только после того, как оттуда уйдет Аллегри и возможно как раз вернется Конте.

Но вариант с Баварией просто идеальный!
monah-10
monah-10
вчера в 20:45
Надо в АПЛ, только там можно доказать что он один из лучших.
Гость
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