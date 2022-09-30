Ананко — о «Спартаке»: «Пока есть локальные успехи»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко раскритиковал игру москвичей.

Игра «Спартака» в этом году не нравится. Индивидуальные качества есть у ребят, но целостности какой‑то пока не вижу. Но опять же, это рассуждения максималиста. Хочется, чтобы и игровой почерк прослеживался.

Чего хвалить Абаскаля, если прошла всего треть чемпионата? Надо смотреть, как пройдет зимний период, как закончит чемпионат. Не надо переоценивать пока что. Слава богу, продолжает работать, а то сейчас он тренирует, а зимой или в конце сезона вдруг уберут. И тогда дальше что?

Ну что можно сделать за год? Да ничего. Можно только к какому‑то конкретному матчу подготовить, случайно выиграть его, но хочется, чтобы системность присутствовала, а она появится, когда люди будут работать не месяц и не год. Пока есть локальные успехи, они радуют, но надо их забыть и идти дальше.