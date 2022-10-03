Савичев: «Смольников не хотел никого обижать»

Наставник «Торпедо» поддержал футболиста команды Игоря Смольникова после матча с «Факелом».

Показалось, что Смольников провоцировал болельщиков, когда забил гол? Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что… А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков.