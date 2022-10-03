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Савичев: «Смольников не хотел никого обижать»

вчера, 09:20
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Наставник «Торпедо» Николай Савичев поддержал футболиста команды Игоря Смольникова после матча с «Факелом».

Показалось, что Смольников провоцировал болельщиков, когда забил гол? Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что… А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков.

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старина
старина
вчера в 15:54
Лишь бы там вода была в бутылке....Там народ,распевающий "Сектор газа" и другим мог наполнить)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:05
Захотят придумать наказание - сделают.
adekvat
adekvat
вчера в 09:33
Бедные болельщики, они ему воду, а он.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:22
Я не хотел вас обидеть, просто так случайно повезло :)
Гость
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