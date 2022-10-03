Кобелев: «У „Динамо“ нет лидеров»

Экс-наставник «Динамо» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ахмата».

У «Динамо» не было командной игры. В первом тайме ребята вышли не очень настроенными. С «Ахматом» тяжело играть на их поле, команда владела преимуществом, поэтому первый тайм получился скомканным для «Динамо».

«Динамо» перестроилось во втором тайме и странно, что после удаления команда сбавила обороты. У «Динамо» нет лидеров. Уже были матчи, где у бело-голубых было преимущество, но соперник отыгрывался.