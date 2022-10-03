Кобелев: «У „Динамо“ нет лидеров»

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на поражение бело-голубых от «Ахмата».
У «Динамо» не было командной игры. В первом тайме ребята вышли не очень настроенными. С «Ахматом» тяжело играть на их поле, команда владела преимуществом, поэтому первый тайм получился скомканным для «Динамо».
«Динамо» перестроилось во втором тайме и странно, что после удаления команда сбавила обороты. У «Динамо» нет лидеров. Уже были матчи, где у бело-голубых было преимущество, но соперник отыгрывался.
Да у нас есть гегемон, а остальных лихорадит от сезона к сезону, нет стабильности.
Динамо в последние два сезона вроде претендовали на многое, но сейчас это тень даже прошлогодней команды.
ЦСКА так же нестабилен, про Спартак нет смысла говорить скажут всё места за последние годы: 1, 3, 5, 7, 2, 10.
Локо вроде стал стабильным: 1, 2, 2, 3, но потом Решили убрать Сёмина и сразу 6 место, а нынешнее состояние так вообще... даже культурное слово не могу подобрать.
Есть ещё команды типа Сочи, Ростов, которые могут выстрелить, а потом потеряться где то в середине на долгое время.
Вот такая тенденция в нашем футболе, у нас нет стабильных лидеров, лишь один гегемон, но это уже совсем другая история.
Да у нас есть гегемон, а остальных лихорадит от сезона к сезону, нет стабильности.
Динамо в последние два сезона вроде претендовали на многое, но сейчас это тень даже прошлогодней команды.
ЦСКА так же нестабилен, про Спартак нет смысла говорить скажут всё места за последние годы: 1, 3, 5, 7, 2, 10.
Локо вроде стал стабильным: 1, 2, 2, 3, но потом Решили убрать Сёмина и сразу 6 место, а нынешнее состояние так вообще... даже культурное слово не могу подобрать.
Есть ещё команды типа Сочи, Ростов, которые могут выстрелить, а потом потеряться где то в середине на долгое время.
Вот такая тенденция в нашем футболе, у нас нет стабильных лидеров, лишь один гегемон, но это уже совсем другая история.