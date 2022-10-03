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Кобелев: «У „Динамо“ нет лидеров»

вчера, 07:21
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на поражение бело-голубых от «Ахмата».

У «Динамо» не было командной игры. В первом тайме ребята вышли не очень настроенными. С «Ахматом» тяжело играть на их поле, команда владела преимуществом, поэтому первый тайм получился скомканным для «Динамо».

«Динамо» перестроилось во втором тайме и странно, что после удаления команда сбавила обороты. У «Динамо» нет лидеров. Уже были матчи, где у бело-голубых было преимущество, но соперник отыгрывался.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:21
Кобель уже 6 лет без работы, наверно этим интервью подаёт сигнал в Динамо
Мол, я здесь, готов приступить к работе
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:20
Ну вот, подучится у Осинькина, тогда и в Динамо вернется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:13
А Евгеньнва зря отдали? Он одно время в молодежке посильнее Дивееаа был?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37
У Сазонова еще нет должного опыта и необходимой практики. Задатки безусловно имеются, их надо только раскрыть в полной мере, а это- во многом зависит от тренера. Беда Динамо еще и в том, что центр защиты новый и несыгранный. Я всегда говорил, что несыгранность в защите- гораздо страшнее, чем отсутствие взаимопонимания в атаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:30
Соглашусь и насчет Смолова, да и другие сдали. Мне кажется что Сазонов не сильнее Евгеньева..
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:23
Анатолий, сразу хочу пожелать Вам скорейшего выздоровления!!! А потеря Шиманськи и центра защиты не может не сказываться на игре команды. Да и в атаке в Динамо откровенно говоря некому играть. Смолов, которого приглашал еще шварц, откровенно не соответствует современным требованиям футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:13
Я не был поклонником Шварца, но соглашусь, что потеря Шиманьски и др лидеров сказалась. А насчет физики мне непончтно почему так вышло.
Я только вернулся из Москвы из клиники по замене сустава тазобедренного, так что пока к компу дороги нет, обхожусь телефоном. Но игру из Грозного смотрел. Впечатления противоречивые
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:47, ред.
Здравствуйте, Анатолий!
Отчасти, разделяю Ваше мнение, но позволю себе еще раз сделать ударение на том, что физически команда к сезону не готова. Потеря половины состава, тоже бесследно не прошла. Кадровые потери огромны, новички не самые звездные и тд и тп. Да, сейчас команда выглядит беспомощной и конечно все винят прежде всего тренера. Но, люди понимающие футбол, видят, помимо безусловных тренерских просчетов и объективные причины, которые не хотят видеть реваншисты из гнезда "Стервятников шварца". Вообще, надо заметить, что эти, так называемые ценители футбола, несмотря на железобетонные факты поражения и разгрома их кумира, все-равно, твердят о гениальности этого проходимца....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:15
Есть такое бытовое выражение. Муючину НЕЛЬЗЯ жалеть и хвалить. Так вот мне кажется, что Фомина, Захаряна, Тюкавина сильно перевалили.
Как то они растворились на поле
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 12:32
Динамо пора обратно в первую лигу
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:38
Кобелек видно хочет в Динамо устроится, добить до конца !
Capral
Capral
вчера в 10:00
А какая может быть командная игра, если нет диспетчера, дирижёра. Кто у Динамо ведет игру? Нет сейчас такого человека. Не знаю, кто виноват. Отчасти, тренер, безусловно, но не только он. Смешно читать, отдельных "знатоков" футбола, пишущих о неком багаже шварца. Глупость невероятная. Имея в наличии боеспособный, качественный состав, Шиманськи в составе, шварц всё проиграл, смазал позорно концовку сезона, провалил две футбольные весны, проиграл финал. Это и есть багаж??? Всё, что шварц оставил Йокановичу- это убитую команду, которую сейчас надо срочно реанимировать. Справедливости ради надо признать, что у Йокановича это плохо получается....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 08:43
Я бы сказал в РПЛ нет лидеров.
Да у нас есть гегемон, а остальных лихорадит от сезона к сезону, нет стабильности.
Динамо в последние два сезона вроде претендовали на многое, но сейчас это тень даже прошлогодней команды.
ЦСКА так же нестабилен, про Спартак нет смысла говорить скажут всё места за последние годы: 1, 3, 5, 7, 2, 10.
Локо вроде стал стабильным: 1, 2, 2, 3, но потом Решили убрать Сёмина и сразу 6 место, а нынешнее состояние так вообще... даже культурное слово не могу подобрать.
Есть ещё команды типа Сочи, Ростов, которые могут выстрелить, а потом потеряться где то в середине на долгое время.

Вот такая тенденция в нашем футболе, у нас нет стабильных лидеров, лишь один гегемон, но это уже совсем другая история.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:43
Это точно,развал и брожение.
112910415
112910415
вчера в 08:35
трудно спорить
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:27
Динамо превращается в какое-то непонятное и бесформенное нечто, а все его лидеры внезапно растворились в серой массе. Видится мне, что те очки, которые Динамо набрало на старте сезона - это заслуга багажа Шварца, а теперь начался настоящий Йоканович во всей красе. И что он прививает команде и какой футбол хочет поставить - загадка для всех! Сломал всё, что было создано немцем, превратил в серых мышей лидеров команды, а своего ничего дать не может. Кажется, серб - это серьёзная ошибка Динамо и с ним придётся расстаться, увы.
eczekmabm3u6
eczekmabm3u6
вчера в 08:23
Тут он прав
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:39
Игры тоже нет
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:35
А как же Закарян?
shlomo
shlomo
вчера в 07:26
Ожидаемый результат... Динамики скатываются по наклонной вниз
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:25
Жаль, но он прав.
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