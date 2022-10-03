Радченко — о «Ростове»: «У Карпина очень хорошая команда»

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал победу питерцев над «Ростовом».

Победа «Зенита» над «Ростовом» была ожидаема. В этом сезоне петербуржцы показывают, что они могут играть суперважные матчи и подходить к ним с правильным настроем.