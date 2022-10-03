Радченко — о «Ростове»: «У Карпина очень хорошая команда»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Ростовом».
Победа «Зенита» над «Ростовом» была ожидаема. В этом сезоне петербуржцы показывают, что они могут играть суперважные матчи и подходить к ним с правильным настроем.
«Ростов» может бороться за второе место в РПЛ. У Карпина очень хорошая команда.
Он без спешки выстраивает командную игру и что самое не маловажно атмосферу в команде.
Он строгий тренер, но всё делает в тему, отсюда и уважение к нему от игроков.
Думаю Карпин и Ростов нашли друг друга.
В Спартаке от Карпина требовали сразу результат, а в Ростове ему дают сначала поработать, что бы сделать этот результат.
В Спартаке не любят ждать им всё надо сразу и на тарелочке с голубой каёмочкой.
Шансы Ростова на серебро?
А вот тут я не буду делать прогноз, ведь дистанция ещё большая и всё может быть. Спады будут у всех команд, вот кто из них выберется с наименьшими потерями, тот и получит награды.
На сегодняшний день Ростов достоин быть в тройке призёров.
Он без спешки выстраивает командную игру и что самое не маловажно атмосферу в команде.
Он строгий тренер, но всё делает в тему, отсюда и уважение к нему от игроков.
Думаю Карпин и Ростов нашли друг друга.
В Спартаке от Карпина требовали сразу результат, а в Ростове ему дают сначала поработать, что бы сделать этот результат.
В Спартаке не любят ждать им всё надо сразу и на тарелочке с голубой каёмочкой.
Шансы Ростова на серебро?
А вот тут я не буду делать прогноз, ведь дистанция ещё большая и всё может быть. Спады будут у всех команд, вот кто из них выберется с наименьшими потерями, тот и получит награды.
На сегодняшний день Ростов достоин быть в тройке призёров.