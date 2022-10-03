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Радченко — о «Ростове»: «У Карпина очень хорошая команда»

вчера, 07:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Ростовом».

Победа «Зенита» над «Ростовом» была ожидаема. В этом сезоне петербуржцы показывают, что они могут играть суперважные матчи и подходить к ним с правильным настроем.

«Ростов» может бороться за второе место в РПЛ. У Карпина очень хорошая команда.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:19
До серебряного Ростова Бердыева Карпину ещё далеко.Нет опытных ярко выраженных лидеров какими были Гацкан и Калачев.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 06:16
Россия самая многонациональная страна,Артем родился и вырос в России.Нтумба.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ vlasovca (раскрыть)
вчера в 18:22
Наверно лучше сказать «россияне», а не «русские»)) а то по виду Нтумба с натяжкой можно было бы сказать, что перезагорал под палящим ростовским солнцем, но фамилия палит все
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:02
В РОСТОВЕ в отличии от ЗЕНИТА все русские за исключением Хорика да и он почти что свой.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:15
Толпа людей в защите.Забег по флангу и навес в штрафную.Всё.Больше вчера ничего не наблюдалось.
Barcelona For Life
Barcelona For Life
вчера в 15:46
Валерий Георгиевич топ тренер! Дайте время ему, он чемпионом будет с Ростовом.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:18
У Карпина хорошая должность !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:06, ред.
Ростов крепкая команда,дисциплинированная,но в нем нет качественного глубины состава.
Nottrow
Nottrow
вчера в 10:56
Ростов пока единственная команда, способная соперничать с Зенитом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:40
Потому что Валера лучший
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:20
Соглашусь на сто процентов с этим мнением. Могу немного добавить - Карпин и руководство Ростова реально оценивают возможности своей команды и не ставят перед собой заоблачные цели. На тренерский штаб, на игроков не валится груз ответственности, когда "кровь из носу" нужно занять первое место или обязательно быть в тройке. В такой обстановке можно спокойно и продуктивно работать, а тогда и игра получается, и результат будет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:03
С Зенитом все же сложно тягаться.
b8fp9fpbe8jq
b8fp9fpbe8jq
вчера в 08:25
Соглашусь с ним
lotsman
lotsman
вчера в 08:24
Ростов много бегал по полю, без всякого смысла, поэтому у них не хватило физики на весь матч. Тренерская работа, в плане командного взаимодействия, видна, но до конца не доработана. Движения много, а смысла мало. Зенит, в этом плане, гораздо рациональнее.
9mwq4ww76bb8
9mwq4ww76bb8
вчера в 08:23
Как минимум неплохая
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:14
Карпин из категории тех тренеров, которые любят строить команду, а не быть "пожарным".
Он без спешки выстраивает командную игру и что самое не маловажно атмосферу в команде.
Он строгий тренер, но всё делает в тему, отсюда и уважение к нему от игроков.

Думаю Карпин и Ростов нашли друг друга.
В Спартаке от Карпина требовали сразу результат, а в Ростове ему дают сначала поработать, что бы сделать этот результат.
В Спартаке не любят ждать им всё надо сразу и на тарелочке с голубой каёмочкой.

Шансы Ростова на серебро?
А вот тут я не буду делать прогноз, ведь дистанция ещё большая и всё может быть. Спады будут у всех команд, вот кто из них выберется с наименьшими потерями, тот и получит награды.

На сегодняшний день Ростов достоин быть в тройке призёров.
Comentarios
Comentarios
вчера в 07:55
Интересней бы была победа Ростова.. но..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:53
Карпин хорошо работает...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:38
Ростов крепкий середняк, не более
tjszkbu34szj
tjszkbu34szj
вчера в 07:33
Это просто слова
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 07:28
Хорошая команда, согласен.
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