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Майга: «Специально бил влево. Обманул Селихова!»

вчера, 07:08
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболист «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о поражении от «Спартака».

Мой гол? Тренеры сказали, что надо вперед больше двигаться с мячом, к штрафной. Нужно попробовать. Повезло.

Видел, что вратарь стоял в центре. Специально бил влево. Обманул Селихова!

Для меня радостно забить первый гол в РПЛ. Но команде обидно, что у нас третье поражение подряд. Настрой на следующую игру должен быть наглее.

«Спартак» недавно выиграл у «Зенита», это хорошая команда. Сразу видно, что они готовы. Надеюсь, что если они будут так играть, то смогут бороться за чемпионство.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 10:47
Очень красиво забил Майга, в стиле Месси.
Наверное этот гол будет претендовать на гол тура.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:01
Поражение испортило радость от забитого мяча.
ABir
ABir
вчера в 08:50
Да, обманул не только Селихова, но и половину обороны Спартака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:49
Забил молодец,когда ещё так получится!😜
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:17
Ну и молодец
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 07:10
Пари НН молодцы, не бояться сильных соперников, играют от себя.
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