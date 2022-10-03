Майга: «Специально бил влево. Обманул Селихова!»

Футболист «Пари НН» рассказал о поражении от «Спартака».

Мой гол? Тренеры сказали, что надо вперед больше двигаться с мячом, к штрафной. Нужно попробовать. Повезло.

Видел, что вратарь стоял в центре. Специально бил влево. Обманул Селихова!

Для меня радостно забить первый гол в РПЛ . Но команде обидно, что у нас третье поражение подряд. Настрой на следующую игру должен быть наглее.

«Спартак» недавно выиграл у «Зенита», это хорошая команда. Сразу видно, что они готовы. Надеюсь, что если они будут так играть, то смогут бороться за чемпионство.