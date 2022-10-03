Майга: «Специально бил влево. Обманул Селихова!»

Футболист «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о поражении от «Спартака».
Мой гол? Тренеры сказали, что надо вперед больше двигаться с мячом, к штрафной. Нужно попробовать. Повезло.
Видел, что вратарь стоял в центре. Специально бил влево. Обманул Селихова!
Для меня радостно забить первый гол в РПЛ. Но команде обидно, что у нас третье поражение подряд. Настрой на следующую игру должен быть наглее.
«Спартак» недавно выиграл у «Зенита», это хорошая команда. Сразу видно, что они готовы. Надеюсь, что если они будут так играть, то смогут бороться за чемпионство.
Наверное этот гол будет претендовать на гол тура.
Наверное этот гол будет претендовать на гол тура.