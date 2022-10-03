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Кузяев: «„Ростов“ отлично играл»

вчера, 08:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о победе над «Ростовом».

Три очка дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.

До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:30
Мне не нравится Ростов, но вчера им восхищался.
shlomo
shlomo
вчера в 09:29
На мой взгляд Ростову не хватило сил и свежести. Да, они старались контролировать мяч и выходить из обороны через розыгрыши (так и играли весь матч, но мастерства игрокам Ростова не хватает). Поэтому все эти комбинации в основном проходили у команды лишь на своей половине поля. Дальше Зенит накрывал гостей прессингом.

Ну а так что, хорошая игра, трудовая победа над достойным соперником. Ростову отдельный респект за то, что сражались с полной отдачей, но в пределах правил и честной игры. Такие хорошие игры всегда получаются с реальными конкурентами. Ростов был хорош, но до 70-й минуты, при такой интенсивной игре силы команду покинули и Зенит, что называется на классе, уверенно довел матч до победы. Если бы не Песьяков, счет мог быть гораздо крупнее.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Не хватило скамейки
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:08
Карпин правильно сказал что с Зенитом бесполезно ставить автобус. Они в любом случае забьют
Поэтому он принял решение играть в открытый футбол. Риск пропустить больше возрастает, но зато и сами забили и игру хорошую показали
У Зенита равноценный запас и все кто выходят на замену усиливают игру Зенита. Я не удивился что Зенит в конце матча додавил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:50
Играл хорошо,но не достаточно!
Гость
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