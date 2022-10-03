Кузяев: «„Ростов“ отлично играл»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о победе над «Ростовом».
Три очка дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.
До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.
Поэтому он принял решение играть в открытый футбол. Риск пропустить больше возрастает, но зато и сами забили и игру хорошую показали
У Зенита равноценный запас и все кто выходят на замену усиливают игру Зенита. Я не удивился что Зенит в конце матча додавил
Поэтому он принял решение играть в открытый футбол. Риск пропустить больше возрастает, но зато и сами забили и игру хорошую показали
У Зенита равноценный запас и все кто выходят на замену усиливают игру Зенита. Я не удивился что Зенит в конце матча додавил
Ну а так что, хорошая игра, трудовая победа над достойным соперником. Ростову отдельный респект за то, что сражались с полной отдачей, но в пределах правил и честной игры. Такие хорошие игры всегда получаются с реальными конкурентами. Ростов был хорош, но до 70-й минуты, при такой интенсивной игре силы команду покинули и Зенит, что называется на классе, уверенно довел матч до победы. Если бы не Песьяков, счет мог быть гораздо крупнее.
Ну а так что, хорошая игра, трудовая победа над достойным соперником. Ростову отдельный респект за то, что сражались с полной отдачей, но в пределах правил и честной игры. Такие хорошие игры всегда получаются с реальными конкурентами. Ростов был хорош, но до 70-й минуты, при такой интенсивной игре силы команду покинули и Зенит, что называется на классе, уверенно довел матч до победы. Если бы не Песьяков, счет мог быть гораздо крупнее.