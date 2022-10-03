Кузяев: «„Ростов“ отлично играл»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Ростовом».

Три очка дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.

До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.