Осинькин: «„Крылья Советов“ были ближе к победе, чем „Краснодар“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что в матче 11‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) его команда была ближе к победе.
Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли. Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать. У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру.
Владение мячом: 41%-59% не в пользу Крыльев
Так что статистика говорит о равенстве
И уж точно ни о каких ГОРАЗДО ближе к победе не может быть и речи
Владение мячом: 41%-59% не в пользу Крыльев
Так что статистика говорит о равенстве
И уж точно ни о каких ГОРАЗДО ближе к победе не может быть и речи