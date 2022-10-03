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Осинькин: «„Крылья Советов“ были ближе к победе, чем „Краснодар“»

вчера, 21:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что в матче 11‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) его команда была ближе к победе.

Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли. Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать. У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:40
Результат на табло!
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:46
Удары в створ: 4-4
Владение мячом: 41%-59% не в пользу Крыльев
Так что статистика говорит о равенстве
И уж точно ни о каких ГОРАЗДО ближе к победе не может быть и речи
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:13
За такую игру надо давать по ноль очков каждой команде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:54
В целом ничья справедливый результат.
drug01
drug01
вчера в 21:44
Взяли по очку это тоже не плохо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:41
За ближе три очка не дают !
jukc5yvprybz
jukc5yvprybz
вчера в 21:40
Каждый хвалит свое болото...
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