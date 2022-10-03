Осинькин: «„Крылья Советов“ были ближе к победе, чем „Краснодар“»

Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что в матче 11‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) его команда была ближе к победе.

Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли. Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать. У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру.