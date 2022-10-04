Круглый стол по Fan ID пройдёт в Госдуме 22-25 октября

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, когда состоится круглый стол относительно вопрос Fan ID.

Круглый стол по Fan ID состоится, но дата немного перенесена. 17-18 октября Министр спорта будет встречаться в Госдуме с руководителями фракций, где ему будут задавать вопросы по поводу Fan ID. А в районе 22-25 октября будет проведен круглый стол на территории Министерства спорта. Туда, как и планировалось, будут приглашены все заинтересованные организации и лица.