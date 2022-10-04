Круглый стол по Fan ID пройдёт в Госдуме 22-25 октября

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, когда состоится круглый стол относительно вопрос Fan ID.
Круглый стол по Fan ID состоится, но дата немного перенесена. 17-18 октября Министр спорта будет встречаться в Госдуме с руководителями фракций, где ему будут задавать вопросы по поводу Fan ID. А в районе 22-25 октября будет проведен круглый стол на территории Министерства спорта. Туда, как и планировалось, будут приглашены все заинтересованные организации и лица.
То почему бы вместо этого не попробовать альтернативные варианты. Например, продавать билеты как раньше. Но ужесточить ответственность за хулиганство на стадионе, ввести огромные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. И дать полномочия работникам стадиона сразу во время матча вязать нарушителей и отправлять в обезьянник.
Думаю, есть и другие варианты. Было бы желание у людей , принимающих решения, найти компромисс, который устроил бы всех
То почему бы вместо этого не попробовать альтернативные варианты. Например, продавать билеты как раньше. Но ужесточить ответственность за хулиганство на стадионе, ввести огромные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. И дать полномочия работникам стадиона сразу во время матча вязать нарушителей и отправлять в обезьянник.
Думаю, есть и другие варианты. Было бы желание у людей , принимающих решения, найти компромисс, который устроил бы всех