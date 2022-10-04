Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Круглый стол по Fan ID пройдёт в Госдуме 22-25 октября

вчера, 13:00

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, когда состоится круглый стол относительно вопрос Fan ID.

Круглый стол по Fan ID состоится, но дата немного перенесена. 17-18 октября Министр спорта будет встречаться в Госдуме с руководителями фракций, где ему будут задавать вопросы по поводу Fan ID. А в районе 22-25 октября будет проведен круглый стол на территории Министерства спорта. Туда, как и планировалось, будут приглашены все заинтересованные организации и лица.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лёня, гудбай». Фанаты «Рубина» вывесили баннер во время матча с «Волгой»
Сегодня, 17:39
«Увольняйте немцев из клуба». Фанаты «Локо» — во время матча с «Уралом»
01 октября
«Увольняйте Лёньку из клуба». Фанаты «Рубина» потребовали отставки Слуцкого
01 октября
УЕФА наказал «Марсель» за поведение болельщиков
24 сентября
Фанаты «Интера» — президенту: «Убирайся»
24 сентября Фото
Леонид Федун приехал на матч «Спартак» — «Локомотив»
18 сентября
Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Задача убрать со стадионов маргиналов? И потому прилетело иностранцам и детям до 14ти. Вторые же вообще радикальные ультрас.

И да, фан-уйди с финалом чм не справилось. На финальный матч попали участники пусси райот, и выбежали на поле, остановив игру. А на входе на стадион спокойно прошли с полицейской формой. Фан-уйди способен сделать трибуны пустыми, и тогда да, они будут безопасными. Хотя и сейчас какой-то опасности нет, а есть стереотип о "быдло-фанатах, которые жаждут за просто так проломить кому-то голову на трибунах"
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:32, ред.
Если основная задача fan id отсеять нормальных адекватных культурных болельщиков от быдла и маргинальных элементов, не желающих вести себя прилично
То почему бы вместо этого не попробовать альтернативные варианты. Например, продавать билеты как раньше. Но ужесточить ответственность за хулиганство на стадионе, ввести огромные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. И дать полномочия работникам стадиона сразу во время матча вязать нарушителей и отправлять в обезьянник.
Думаю, есть и другие варианты. Было бы желание у людей , принимающих решения, найти компромисс, который устроил бы всех
ncm24h6jwkdh
ncm24h6jwkdh
вчера в 13:10
очередное ППЗ состоится, а дальше...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 