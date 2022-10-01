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«Увольняйте Лёньку из клуба». Фанаты «Рубина» потребовали отставки Слуцкого

вчера, 18:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Рубин» дома проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 12-го тура Первой лиги.

Болельщики «Рубина» выступили за отставку главного тренера клуба Леонида Слуцкого. После окончания встречи фан-сектор казанской команды начал скандировать: «Увольняйте Лёньку из клуба».

На данный момент «Рубин» занимает 6-е место в Первой лиге, имея в своём активе 19 очков. Казанский клуб проиграл уже вторую игру подряд.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 04:27
Невозможное возможно 🙂
costard
costard ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 03:57, ред.
Леонид работает за еду, а его увольнять удумали. Президент клуба этого не допустит.
___________

Ага, а если Леню уволят, то еду выкидывать придется, ведь свиньи нет.
shur
shur
вчера в 23:11
...так заведено в России матушке , впереди - по отчеству, чуть обгадил-я Лёнька,
где правда Брат!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:27
казанский космос
112910415
112910415
вчера в 20:45
неизбежное неизбежно
Ravshan878
Ravshan878 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:45
Один шаг или пол шагов.😉.)
Mi6
Mi6
вчера в 19:26
Слуц во всей красе?
minai
minai ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:24
Да они ничего не понимают, глупые.
Gahi
Gahi
вчера в 19:22
Понятно что болельщики всегда ждут от своей команды положительного результата, тем более играя у себя дома на поле. В Казане хорошо помнят успехи "Рубина" как в чемпионате РПЛ, так и в еврокубках и Леонид Слуцкий после вылита его команды в лигу ниже, тем неимение получил карт-бланш доверия продолжать работать и исправлять ситуацию в кратчайший срок, то есть возвращение "Рубина" в элиту Российского футбола. Но видимо тяжело даётся данная задача Лиониду Слуцкому и результаты сами говорят за себя за 12 игр команда набрала 19 очков, тем самым потеряли почти 50 процентов очков от сыгранных матчей. Но в любом случаи нужно дать возможность Слуцкому доработать первый круг, после чего и принять окончательное решение относительно судьбы главного тренера команды. Удачи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:19
Леонид ещё свою песню не допел.
ABir
ABir
вчера в 19:17
От любви до ненависти
minai
minai
вчера в 19:16
Простите, но Рубин попал Арсеналу, на минуточку. В том, что О.Кононов переиграл Л.Слуцкого нет ничего удивительного, правда в Арсенале состав явно уступает Рубину.
Брулин
Брулин
вчера в 19:09
Болельщики не оценили заслуги русского Моуриньо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:00
Серьёзная предьява.
Naherger
Naherger
вчера в 18:54
Прозрели😂
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:53
Не-не-не, надо, чтобы Лёнька опозорился до конца. У него всегда ведь судьи виноваты.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:47
Дайте Лёньке поработать! Ведь он ещё не вывел Рубин во втордив!
makkie
makkie
вчера в 18:39
Так же кричали болельщики Спартака в отношении Федуна )))

Но я тоже не понимаю, что Слуцкий забыл в Рубине?
Вернее, почему его не уволили раньше. По сути провал за провалом следуют - а сейчас даже в ФНЛ нет стабильности у Рубина. Как бы команда не увязла в болоте низших дивизионов таким макаром. Обидно за казанцев...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:38
Рубин конечно сильно сдал...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:37
Леонид работает за еду, а его увольнять удумали. Президент клуба этого не допустит
Гость
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