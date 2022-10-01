«Увольняйте Лёньку из клуба». Фанаты «Рубина» потребовали отставки Слуцкого

«Рубин» дома проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 12-го тура Первой лиги.
Болельщики «Рубина» выступили за отставку главного тренера клуба Леонида Слуцкого. После окончания встречи фан-сектор казанской команды начал скандировать: «Увольняйте Лёньку из клуба».
На данный момент «Рубин» занимает 6-е место в Первой лиге, имея в своём активе 19 очков. Казанский клуб проиграл уже вторую игру подряд.
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Ага, а если Леню уволят, то еду выкидывать придется, ведь свиньи нет.
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Ага, а если Леню уволят, то еду выкидывать придется, ведь свиньи нет.
где правда Брат!!!
где правда Брат!!!
Но я тоже не понимаю, что Слуцкий забыл в Рубине?
Вернее, почему его не уволили раньше. По сути провал за провалом следуют - а сейчас даже в ФНЛ нет стабильности у Рубина. Как бы команда не увязла в болоте низших дивизионов таким макаром. Обидно за казанцев...
Но я тоже не понимаю, что Слуцкий забыл в Рубине?
Вернее, почему его не уволили раньше. По сути провал за провалом следуют - а сейчас даже в ФНЛ нет стабильности у Рубина. Как бы команда не увязла в болоте низших дивизионов таким макаром. Обидно за казанцев...