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Федун выкупил президентскую ложу на «Открытие банк Арене»

сегодня, 17:51

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продолжит посещать матчи московской команды.

Федун выкупил президентскую ложу на «Открытие банк Арене» на три года, откуда сможет наблюдать за играми своего бывшего клуба.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:19, ред.
Надеюсь, что полученных средств от продажи Спартака хватило на выкуп ложи....:))) А нынешней президент её посещать не сможет?...:))) .И потом новость "Федун не пустил президента Спартака в президентскую ложу...":))). Зарема уже оборудует там так сказать опорный пункт , в частности накануне туда завезли крупную партию громкоговорителей (в простонародье матюгальников).

Кстати он выкупил ее на три года вперед... там вроде от 2 до 3 млн в год это копейки для него...зато так сказать уже оказывает посильную помощь клубу...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:15
Федунятину нужно вырвать с корнем, а он места покупает
wxbzy9mcg392
wxbzy9mcg392
сегодня в 18:12
Вот же гад
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:02
Так и раздербанят открытую арену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:56
Ну, тебе с президентом вась вась будет...
Гость
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