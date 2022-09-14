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сегодня, 17:51

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продолжит посещать матчи московской команды.

Федун выкупил президентскую ложу на «Открытие банк Арене» на три года, откуда сможет наблюдать за играми своего бывшего клуба.