Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продолжит посещать матчи московской команды.
Федун выкупил президентскую ложу на «Открытие банк Арене» на три года, откуда сможет наблюдать за играми своего бывшего клуба.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун продолжит посещать матчи московской команды.
Федун выкупил президентскую ложу на «Открытие банк Арене» на три года, откуда сможет наблюдать за играми своего бывшего клуба.
Кстати он выкупил ее на три года вперед... там вроде от 2 до 3 млн в год это копейки для него...зато так сказать уже оказывает посильную помощь клубу...
Кстати он выкупил ее на три года вперед... там вроде от 2 до 3 млн в год это копейки для него...зато так сказать уже оказывает посильную помощь клубу...