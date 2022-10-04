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Гол Хвичи помог «Наполи» разгромить «Аякс»

вчера, 23:59
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 6Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Аякс» крупно уступил «Наполи» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:6).

Первый гол в этой встрече забили амстердамцы — отличился Мохаммед Кудус на 9-й минуте. Гости сравняли счет на 18-й голом Джакомо Распадори. Джованни Ди Лоренцо на 33-й вывел итальянский коллектив вперед. Пётр Зелиньски на 45-й забил третий мяч неаполитанцев. Распадори на 47-й оформил дубль, а на 63-й минуте Хвича Кварацхелия забил пятый гол команды в матче. Окончательный счет установил Джованни Симеоне на 81-й минуте.

Коллектив из Амстердама доигрывал матч в меньшинстве — на 73-й минуте Душан Тадич получил вторую желтую карточку.

После матча «Наполи» лидирует в таблице группы А (9 пунктов), «Аякс» занимает 3-ю строчку (3 балла).

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 15:09
Наполи повезло что в этой группе нет,нашего Спартака.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Аякс сошел с ума!))
INGUSH
INGUSH
сегодня в 11:14
Очень рад за Хвичу! Молодец парень! Кварадонна )
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 08:59
«Наполи» хорош. Три игры, 13 забитых. Команду будто заточили под ЛЧ.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:37
Ошеломляющий и унизительный для Аякса результат!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 08:09
Какой позор, такого я еще не видел
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:19
Столько футболистов Наполи забили гол, а упоминают Хвичи
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:03
Результат просто изумляет.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:51
Вот сенсация. ну 1:6?
Бoрат
Бoрат ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:24
Да ладно, если дёрнут Ливерпуль через пару туров
То вполне могут выйти из группы со второго места
vd2mwsy775fz
vd2mwsy775fz
сегодня в 04:21
Феерит генацвале
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:07
Полнейший разгром!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:52
С ПОБЕДОЙ НАПОЛИ !
Но такого разгрома никто не ожидал, да и Аякс его незаслужил .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
С победой Наполи и всех болельщиков- неаполитанцев!!! На данный момент, Наполи является сильнейшим клубом итальянской Серии А. Хвича Кварацхелия в очередной раз доказывает, что он является топовым футболистом. Я удивляюсь тому, как он так долго торчал в Российской Примьер Лиге. Сегодня забил очень неплохой гол и отдал голевую передачу. Кажется, что у этого игрока много чего ещё впереди. Как же сильно болельщики Неаполя полюбили Хвичу за такой короткий срок. Думаю, что Наполи не упустит первое место в группе. А у Аякса походу очень плохие времена настали.
witynchik
witynchik
сегодня в 00:15
Наполи не остановить
Хвича огромная умница
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:03
Более чем разгромная победа Наполи! Молодцы!
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