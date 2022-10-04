Гол Хвичи помог «Наполи» разгромить «Аякс»

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вчера, 23:59

«Аякс» крупно уступил «Наполи» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:6).

Первый гол в этой встрече забили амстердамцы — отличился Мохаммед Кудус на 9-й минуте. Гости сравняли счет на 18-й голом Джакомо Распадори. Джованни Ди Лоренцо на 33-й вывел итальянский коллектив вперед. Пётр Зелиньски на 45-й забил третий мяч неаполитанцев. Распадори на 47-й оформил дубль, а на 63-й минуте Хвича Кварацхелия забил пятый гол команды в матче. Окончательный счет установил Джованни Симеоне на 81-й минуте.

Коллектив из Амстердама доигрывал матч в меньшинстве — на 73-й минуте Душан Тадич получил вторую желтую карточку.

После матча «Наполи» лидирует в таблице группы А (9 пунктов), «Аякс» занимает 3-ю строчку (3 балла).