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«Мы обязаны победить». Аллегри — о матче с «Маккаби»

вчера, 21:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)Маккаби22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от игры против «Маккаби» в Лиге чемпионов.

Почти все игроки в оптимальных кондициях, поэтому я могу менять состав, в том числе и на этот матч. Но важнее всего – сыграть еще лучше, чем в воскресенье. Мы обязаны победить, но необходимо сохранять спокойствие. Матч идет долго, и не надо сразу переусердствовать, как в игре с «Болоньей». Одна игра не исправит ситуацию. Но, надеюсь, мы сможем выиграть. Это будет тяжелый матч. «Маккаби» себя показал в Лиссабоне и бился на равных с ПСЖ. Он высоко прессингует, это все усложняет. Необходимо уважать соперника.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Соперника громить надо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56
Не мы , а пацаны выиграют без тебя, гения футбола ⚽️.
Гость
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