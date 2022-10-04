«Мы обязаны победить». Аллегри — о матче с «Маккаби»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от игры против «Маккаби» в Лиге чемпионов.

Почти все игроки в оптимальных кондициях, поэтому я могу менять состав, в том числе и на этот матч. Но важнее всего – сыграть еще лучше, чем в воскресенье. Мы обязаны победить, но необходимо сохранять спокойствие. Матч идет долго, и не надо сразу переусердствовать, как в игре с «Болоньей». Одна игра не исправит ситуацию. Но, надеюсь, мы сможем выиграть. Это будет тяжелый матч. «Маккаби» себя показал в Лиссабоне и бился на равных с ПСЖ . Он высоко прессингует, это все усложняет. Необходимо уважать соперника.