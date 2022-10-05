Кварацхелия: «Мне кажется, что мои мечты исполнились»

Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Аяксом».
Сегодня «Аякс» не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи.
Мне кажется, что мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила.
Куда Родина отправлять там и нужно служить.Понимаете что такой дядя стёпа.😉.) Если не знаете спросите у Уткина или Орлова.😉.)
Куда Родина отправлять там и нужно служить.Понимаете что такой дядя стёпа.😉.) Если не знаете спросите у Уткина или Орлова.😉.)
Как хорошо сказано ))
Отличный игрок
Ну и человек хороший, вероятно
Как хорошо сказано ))
Отличный игрок
Ну и человек хороший, вероятно
Хвича заново раскрывается в Наполи, так что на 100% заменил и Мертенса, и Инсинье.
Хвича заново раскрывается в Наполи, так что на 100% заменил и Мертенса, и Инсинье.
Просто лучше бы эти 10млн достались Рубину, как клубу, в котором Хвича расцвел и начал привлекать к себе внимание.
Просто лучше бы эти 10млн достались Рубину, как клубу, в котором Хвича расцвел и начал привлекать к себе внимание.
Но обидно, что он взял и кинул Рубин, который в него поверил и дал шанс.
Вместо этого нехилую копеечку получило Динамо Б.
Но обидно, что он взял и кинул Рубин, который в него поверил и дал шанс.
Вместо этого нехилую копеечку получило Динамо Б.