Кварацхелия: «Мне кажется, что мои мечты исполнились»

Футболист «Наполи» прокомментировал победу над «Аяксом».

Сегодня «Аякс» не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи.

Мне кажется, что мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила.