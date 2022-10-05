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Кварацхелия: «Мне кажется, что мои мечты исполнились»

вчера, 12:07
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 6Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Аяксом».

Сегодня «Аякс» не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи.

Мне кажется, что мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 19:06
Дружище Хвича лишь солдат.
Куда Родина отправлять там и нужно служить.Понимаете что такой дядя стёпа.😉.) Если не знаете спросите у Уткина или Орлова.😉.)
vova505
vova505
вчера в 16:55
Супер!! Умница!!
Как хорошо сказано ))
Отличный игрок
Ну и человек хороший, вероятно
makkie
makkie
вчера в 15:51
Еще бы!
Хвича заново раскрывается в Наполи, так что на 100% заменил и Мертенса, и Инсинье.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:19
И хорошо получаеться играть.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:37
У нас какой-то культ Хвичи непонятно с чего возник.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:27
Никто не говорит, что он должен был оставаться в казанском клубе.
Просто лучше бы эти 10млн достались Рубину, как клубу, в котором Хвича расцвел и начал привлекать к себе внимание.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:00
Главное не зазвездиться . продолжать в том же духе .
liverpool-today
liverpool-today ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 13:47
Правильно сделал. Я бы тоже так поступил. Зачем гнить и деградировать в Рубине
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:21, ред.
Можно бить балду и заканчивать,как водится.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:02
Парень молодец, что не растерялся и ,как и весь Наполи, показывает восхитительную игру!

Но обидно, что он взял и кинул Рубин, который в него поверил и дал шанс.
Вместо этого нехилую копеечку получило Динамо Б.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:45
Хвича заслужил играть в таком топ клубе.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:23
Искренне восхищаюсь и по доброму завидую) Пацан выбрал мечту и пошел за ней. Однозначное уважение и восхищение Хвиче
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:13
Молодец, Хвича! Главное, что бы и дальше всё получалось.
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